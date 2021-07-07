Обвал с погибшей в Одессе: что говорят спасатели и чиновники

Обвал с погибшей в Одессе: что говорят спасатели и чиновники

Дом капитально не ремонтировали длительное время.

Под обломками потолка собственной квартиры в Одессе погибла 83-летняя женщина. Обвал произошел в двухэтажном многоквартирном доме на Молдаванке. Потолок треснул и в одной из других квартир.

Об этом говорится в ТСН.Ранок. 7 июля.

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По документам дом не был ни аварийным, ни падшим, хотя возвели его более полутора века назад. И с тех пор капитально не ремонтировали.

По мнению спасателей, причиной обвала стал именно возраст дома. Мол, сооружение из хрупкого ракушечника исчерпало ресурс. Ускорить процесс могли и мощные ливни.

Чиновники говорят, основные конструкции держатся крепко, разрушились только перекрытия на крыше. Но здание еще дообследуют.

"У меня только треснул потолок, больше ничего", — говорит Ольга, жительница дома.

"Только после того, как нам дадут заключение специалисты ... До тех пор, пока не дадут разрешение — пускать туда жителей не будем, по отселению сейчас занимаемся", — добавил Дмитрий Жеман, заместитель городского головы.

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Напомним, в квартире на втором этаже двухэтажного дома на улице Степная, 34, что в Малиновском районе Одессы, обвалился потолок. Во время поисково-спасательных работ чрезвычайники нашли тело 83-летней хозяйки дома.

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