Обвинили в смерти и хотели забрать тело: в Запорожье родственники мужчины, который умер на улице, напали на медиков

Медиков охраняла полиция.
В Запорожье на улице Школьной умер человек. Медики, прибывшие на место происшествия, не смогли спасти прохожего. Поэтому родственники покойного напали на врачей.
Об этом сообщают очевидцы Instagram-канале "Это Запорожья". Также с места происшествия опубликовали видео.
"Мужчине стало плохо, сотрудники скорой попытались его спасти, но он умер. Из-за этого родственники умершего напали на медиков, они обвиняли их в его смерти и хотели забрать тело. Медиков охраняла полиция", — сообщили очевидцы.
Впоследствии медики сели в гражданское авто и уехали с места происшествия, однако их и в дальнейшем преследовали родственники покойного. Чем закончилась ситуация пока неизвестно.
Напомним, в Египте во время отдыха едва не погиб медик из Львова, его спасли коллеги.