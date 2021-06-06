Обвинили в смерти и хотели забрать тело: в Запорожье родственники мужчины, который умер на улице, напали на медиков

Медиков охраняла полиция.

В Запорожье на улице Школьной умер человек. Медики, прибывшие на место происшествия, не смогли спасти прохожего. Поэтому родственники покойного напали на врачей.

Об этом сообщают очевидцы Instagram-канале "Это Запорожья". Также с места происшествия опубликовали видео.

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"Мужчине стало плохо, сотрудники скорой попытались его спасти, но он умер. Из-за этого родственники умершего напали на медиков, они обвиняли их в его смерти и хотели забрать тело. Медиков охраняла полиция", — сообщили очевидцы.

Впоследствии медики сели в гражданское авто и уехали с места происшествия, однако их и в дальнейшем преследовали родственники покойного. Чем закончилась ситуация пока неизвестно.

Напомним, в Египте во время отдыха едва не погиб медик из Львова, его спасли коллеги.

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