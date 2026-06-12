Обвиняемого в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова призвали в армию: дело могут приостановить

Иван Приходько и Кирилл Тлявов

Реклама

Бывший полицейский Иван Приходько, обвиняемый в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, был мобилизован в армию и воюет в Донецкой области. Защита требует приостановить рассмотрение дела на время войны, тогда как семья погибшего видит в этом попытку уйти от ответственности.

Об этом сообщает «Суспильне» со ссылкой на адвоката обвиняемого Виктора Чевгуза.

Мобилизация подозреваемого в убийстве Кирилла Тлявова

По делу об убийстве Тлявова приговор был вынесен еще в 2023 году. В настоящее время дело находится на рассмотрении в апелляционной инстанции. Последнее заседание Киевского апелляционного суда состоялось 5 июня. Во время слушания Чевгуз передал суду справку, подписанную командиром воинской части, которая подтверждает зачисление Приходько в ряды армии.

Реклама

«Ивана Приходько призвали в Вооруженные силы. Сейчас он находится в Донецкой области, воюет. Согласно УПК (в случае мобилизации — ред.), дело в отношении обвиняемого приостанавливается и выделяется отдельное производство», — рассказал адвокат.

По словам адвоката, Приходько был мобилизован представителями ТЦК и СП 19 марта этого года. Хотя у мужчины родился третий ребенок, он не успел оформить отсрочку.

«Его поймали на улице, а потом отправили в воинскую часть. У него забрали телефон, жена узнала об этом только через несколько дней. Привезла документы, что у него трое детей, а он уже был отправлен туда. Сказали, что есть определенный порядок, подавайте рапорт, увольняйтесь. Он призван, есть приказ», — пояснил Чевгуз.

Адвокат отметил, чтообвиняемый уже подал заявление об увольнении, однако его рассмотрение может занять до полугода. В случае отказа защита планирует обжаловать это решение в суде.

Реклама

«Но, судя по позиции Верховного Суда, призыв в таком случае не отменяется. Пусть он защищает нас с вами», — добавил он.

Иван Приходько — подозреваемый в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова

В ходе судебного заседания прокуроры ходатайствовали о перерыве на месяц, чтобы проверить факт мобилизации Приходько и выяснить, сможет ли он участвовать в заседаниях, в том числе в дистанционном режиме. Об этом рассказали защитники обвиняемых Чевгуз, Андрей Козацкий и представительница семьи Тлявовых Эльвира Кириленко. Также был направлен запрос в областную прокуратуру, ответ пока ожидается.

Журналисты нашли в TikTok аккаунт, который, по всей видимости, принадлежит Приходько. С мая 2026 года там появляются фото мужчины в военной форме, вместе с сослуживцами и рядом с беспилотниками различных типов.

По информации «Суспильного», Приходько может проходить службу в одном из отдельных батальонов беспилотных систем ВСУ. На это, в частности, могут указывать и обнародованные фотографии с БПЛА.

Реклама

Иван Приходько — подозреваемый в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова

Разрешена ли мобилизация фигурантов уголовных дел?

В отношении подозреваемых и обвиняемых в законодательстве существует определенная коллизия. Закон «О воинской обязанности и военной службе» запрещает мобилизацию только лиц, обвиняемых в тяжких и особо тяжких коррупционных преступлениях. В то же время в законе «О мобилизации» прямого запрета на призыв фигурантов уголовных производств нет. Это подтвердили Чевгуз и Лазаренко. Однако такая мобилизация может противоречить нормам Уголовно-процессуального кодекса, если в отношении лица действует мера пресечения.

Дело об убийстве Кирилла Тлявова — что с ним будет дальше

Областная прокуратура должна направить запрос в Министерство обороны, чтобы установить, действительно ли Приходько проходит службу и сможет ли он участвовать в судебных заседаниях. После этого Киевский апелляционный суд определит дальнейший ход процесса: продолжить слушания, приостановить производство только в отношении Приходько или же приостановить рассмотрение всего дела до окончания войны.

Как пояснил адвокат подозреваемого, дело в отношении Приодько должно быть выделено в отдельное производство и его рассмотрение приостановлено до окончания военного положения или демобилизации. Что касается других обвиняемых, то по решению суда процесс может продолжаться.

Представительница семьи Тлявова отметила, что судебная практика в таких случаях неоднородна: в одних делах производство в отношении мобилизованных приостанавливают, в других — продолжают рассмотрение.

Реклама

«Мы понимаем, почему он (Приходько — ред.) так поступает. Никто не знает, как долго продлится война. Я думаю, что таким образом он пытается избежать наказания, ведь есть риск того, что апелляционный суд отменит приговор в части более тяжкой статьи — хулиганства. Потому что по части убийства по неосторожности срок давности истек 2 года назад», — подчеркнула адвокат.

По ее словам, семья Тлявовых планирует обратиться в Минобороны и в воинскую часть с просьбой отменить приказ о мобилизации Приходько, поскольку считает это способом уклонения от уголовной ответственности.

«Что касается Приходько, его, безусловно, нужно остановить», — сказал адвокат Андрей Козацкий, защищающий других обвиняемых по делу — бывшего полицейского Владимира Петровца и его сына Станислава.

В то же время адвокат Сергей Кишенько — защитник четвертого обвиняемого, Дмитрия Кривошея, — убежден, что необходимо приостановить весь процесс.

Реклама

«Дело нужно приостановить. Ведь Иван утверждает, что он не совершал убийство по неосторожности. Что это были другие лица. Кроме того, апелляции по поводу группового хулиганства касаются всех обвиняемых, а не отдельно каждого. Рассмотрение без Приходько в любом случае повлияет на его права», — подчеркнул Кишенко.

Что известно об убийстве Кирилла Тлявова?

Напомним, 31 мая 2019 года в Переяславе-Хмельницком двое пьяных полицейских решили пострелять по жестяным банкам. В результате пуля попала в 5-летнего Кирилла Тлявова. Мальчика срочно доставили в больницу в Киеве, однако уже 3 июня стало известно, что он умер.

Главными подозреваемыми по делу стали сотрудники Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Владимир Петровец и Иван Приходько. В ходе следствия выяснилось, что во время инцидента на месте присутствовали еще двое гражданских лиц — одному из них также сообщили о подозрении, другой же оказался несовершеннолетним.

В 2023 году суд вынес приговор по делу об убийстве Тлявова. Приходько приговорили к четырем годам лишения свободы за непредумышленное убийство с зачетом времени, проведенного под стражей. Петровцу назначили два года испытательного срока за незаконное хранение патронов. Остальных фигурантов дела суд оправдал.

Реклама

После этого в прокуратуре Киевской области заявили, что будут обжаловать приговор суда.

Новости партнеров