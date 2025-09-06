Обвиняемый в госизмене нардеп "добровольно" вернулся в Украину и даст показания по делу НАБУ - СМИ

Нардеп от ОПЗЖ Федор Христенко / © УНІАН

Обвиняемый в государственной измене народный депутата от ОПЗЖ Федор Христенко, который сбежал от правосудия за границу, вернулся в Украину без применения к нему процедуры экстрадиции.

На это обратил внимание нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк в своем сообщении в Telegram.

Он отметил, что в сообщениях СБУ и Офиса Генпрокурора говорится о том, что «после начала полномасштабного вторжения народный избранник покинул территорию Украины».

В то же время, отметил Железняк, в сообщениях правоохранителей отмечается, что в субботу, 6 сентября, он был задержан на территории Украины. При этом Христенко было объявлено заочное подозрение в государственной измене еще в июле 2025 года.

«Ни в одном сообщении почему-то нет об экстрадиции (из ОАЭ или другой страны). Поэтому вопрос становится интереснее: а как он у нас оказался тогда?» — задает риторический вопрос нардеп Железняк.

По информации источников издания ZN, нардепа Федора Христенко не экстрадировали, а просто передали СБУ из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Собеседники издания утверждают, что возвращение обвиненного в госизмене нардепа произошло по политической договоренности. К операции якобы был привлечен секретарь СНБО Рустем Умеров, а доставил беглого нардепа в Украину замглавы СБУ, начальник департамента контрразведки Александр Поклад.

Источники издания утверждают, что Христенко «добровольно» решил вернуться в Украину, чтобы дать показания по делу против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, который сейчас содержится в СИЗО СБУ.

Напомним, что в сообщении СБУ говорится о том, что «подозреваемый народный депутат наладил эффективный механизм влияния на руководство одного из правоохранительных органов Украины».

Ранее в СБУ заявили, что нардеп от запрещенной в Украине пророссийской партии ОПЗЖ Федор Христенко имел влияние на руководство НАБУ. Об этом якобы свидетельствуют «аутентичные записи его собственных разговоров».

Напомним, директор НАБУ Семен Кривонос считает недостаточными предоставленные ему материалы СБУ о причастности двух сотрудников этого антикоррупционного органа к «российскому влиянию» и требует публичности обвинений.

Недавно НАБУ и САП уличили генерала СБУ Илью Витюка в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Однако в СБУ заявили, что антикоррупционные органы не смогли собрать «убедительную доказательную базу». В спецслужбе считают объявление подозрения Витюку «местью» со стороны НАБУ и САП.

21 июля сотрудники СБУ, ГБР и ОГП провели более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ. Двум детективам антикоррупционного органа были объявлены обвинения, в частности, в «российском влиянии».

ТСН.ua собрал все, что известно о громком резонансе вокруг обысков в НАБУ.