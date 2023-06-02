Обвиняемый в коррупции депутат Трубицын уехал за границу по ходатайству ССО: подробности

Разрешение на пересечение границы Владиславу Трубицину, депутату Киевсовета от "Слуги народа", которого подозревают в коррупции, выдали по ходатайству Сил специальных операций ВСУ.

Об этом сообщил представитель ССО Александра Кондратенко в комментарии проекту "Схемы".

Как выяснилось, в январе 2023 года командующий ССО Виктор Хоренко обратился к главе ГУР с просьбой посодействовать выезду за границу пяти человек, среди которых - депутат Трубицын. Выезд мотивировался волонтерской деятельностью для обеспечения ССО "специальным оборудованием".

Цель этой задачи не раскрывается, поскольку в ней содержится информация, составляющая служебную тайну.

Журналисты проекта "Схемы" не получили ответа на свой официальный запрос на копию этого ходатайства ССО ВСУ в ГУР, но этот документ удалось получить от источников в оборонных структурах — с закрытой частью информации, содержащей персональные данные.

Копия ходатайства ССО к руководителю ГУР Минобороны по выезду за границу депутата Киевсовета Владислава Трубицына / Фото: Радио Свобода

Разрешение было выдано на четыре месяца — с 28 января до 25 мая. "Каждое из этих лиц выезжало, скажем так, в разные промежутки времени, поэтому нас попросили, чтобы мы сделали один общий документ на всех", — пояснили в ССО.

По словам спикера ССО, Трубицын был проинформирован о правилах пересечения границы, возвращении и ответственности в случае совершения им неправомерных действий. Он также подчеркнул, что на момент обращения к главе ГУР для депутата Киевсовета не было "никаких ограничений" по пересечению границы.

Обращение в ГУР, а не в Госпогранслужбу напрямую, Александр Кондратенко объяснил тем, что "процедурно сотрудничество ГПСУ и ГУР лучше налажено, чем с ССО".

Спикер ССО также отметил, что в ведомстве "крайне негативно" относятся к тому, что Трубицын воспользовался этим поводом в "своих личных целях" и не вернулся в Украину для участия в судебных заседаниях по его делу.

Как сообщалось ранее, депутат Киевсовета находится под следствием по делу о взяточничестве, которое должно рассматриваться в Высшем антикоррупционном суде. Однако он не явился на заседание после того, как уехал за границу.

В чем обвиняют Трубицина

По версии обвинения, депутат Киевсовета Владислав Трубицын в сговоре с приближенными лицами и должностными лицами коммунальных предприятий организовали коррупционную схему, в рамках которой получали от предпринимателей неправомерную выгоду за размещение МАФов. За свои услуги участники преступной схемы предлагали предоставить им 1,39 млн. гривен в год.

9 февраля НАБУ сообщило, что депутат Киевсовета Владислав Трубицын, один из его помощников, три руководителя киевских КП и предприниматель были задержаны по обвинению в получении неправомерной выгоды. Пяти фигурантам уголовного производства суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом выйти под залог. 16 февраля стало известно, что Владислав Трубицын вышел из СИЗО под залог.

Напомним, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили информацию о том, что глава ГУР Кирилл Буданов предоставил депутату Киевсовета Владиславу Трубицину письмо для выезда за границу, после чего последний скрылся.

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