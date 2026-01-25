Обвиняемый в смертельном ДТП экс-судья Тандыр отсудил компенсацию за содержание под стражей

Алексей Тандыр / © скриншот с видео

Европейский суд по правам человека присудил бывшему судье Макаровского районного суда Киевской области Алексею Тандыру компенсацию за длительное содержание в СИЗО без определения залога по делу о смертельном ДТП, в результате которого погиб военнослужащий Нацгвардии.

Об этом идет речь в решении суда от 22 января.

Тандыр уже более 2,5 лет находится под стражей без определения залога. ЕСПЧ признал это нарушением статьи 5 Европейской конвенции по правам человека, в которой говорится о праве на свободу и личную неприкосновенность.

ЕСПЧ признал, что украинские суды во время решений о продлении ареста повторяли одни и те же аргументы, ссылались на гипотетические риски (бегство, давление на свидетелей, препятствование правосудию) и не приводили конкретных фактов, подтверждающих эти риски. Также суды не рассматривали другие варианты мер пресечения.

Тандыру присудили €2 100 компенсации и €250 судебных издержек. Эти средства должна уплатить Украина.

Что известно о деле Тандыра

26 мая 2023 года уже бывший глава Макаровского райсуда Киевской области Алексей Тандыр на Lexus ES350 за три минуты до наступления комендантского часа сбил 22-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко, дежурившего на блокпосте (Берестейский проспект — въезд в Киев). От удара Вадима отбросило на 30 метров. Он головой пробил лобовое стекло и мгновенно скончался.

После аварии Тандыра задержали и отправили в СИЗО. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Судья Алексей Тандыр вместо мочи сдал на анализ воду и слюну — алкоголь нашли и там. Адвокаты Тандыра просили суд отпустить их подзащитного из СИЗО для прохождения военной службы.

6 августа 2025 года Тандыра уволили с должности.