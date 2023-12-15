Обвиняемый в смертельном ДТП судья Тандыр вовремя развелся и поделил имущество

Согласно последней декларации, судья имел в собственности только квартиру и место для парковки автомобиля.

Семья погибшего нацгвардейца Вадима Бондаренко, сбитого на блокпосте судьей Макаровского суда Алексеем Тандыром, 20 ноября подала заявление в Святошинский суд города Киева об аресте имущества обвиняемого. Однако подсудимый в перерыве между судебными заседаниями 6 декабря успел расстаться со своей супругой и произвести раздел имущества.

Как сообщает "Бабель" со ссылкой на выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, Алексей Тандыр 12 декабря переписал на бывшую жену Людмилу квартиру в Святошинском районе Киева площадью 68,8 кв. метров и машиноместо.

Фото: Бабель

Фото: Бабель

Людмила Тандыр переписала на бывшего мужа свой земельный участок в Киевской области площадью 12 соток.

Фото: Бабель

Согласно последней декларации, судья имел в собственности только квартиру и место для парковки автомобиля. "Лексус", на котором глава Макаровского суда сбил насмерть нацгвардейца Вадима Бондаренко, принадлежал его жене.

Вопрос ареста имущества обвиняемого Святошинский суд должен был рассмотреть после того, как заслушает показания родственников погибшего.

Отец и родной брат погибшего выступили в суде 20 ноября, а 4 декабря должна была выступить вдова Анна. Адвокаты Тандыра не явились на заседание, поскольку, по их словам, участвовали в другом судебном процессе. А уже 6 декабря Алексей Тандыр развелся со своей женой.

Защита семьи погибшего нацгвардейца готовит иск, настаивая на аресте имущества Тандыра, которое он отписал своей экс-жене, поскольку считают, что раздел имущества был "направлен на препятствие" потерпевшим в получении компенсации.

Напомним, судья Алексей Тандыр, насмерть сбивший военного, уже полгода находится в СИЗО и в то же время продолжает получать зарплату в Макаровском районном суде Киевской области.

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