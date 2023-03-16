Обвиняемый в убийстве участника Евромайдана, журналиста Василия Сергиенко, сбежал из Украины

У правоохранителей нет точной информации о том, где находится мужчина.

Один из обвиняемых в убийстве в 2014 году участника Евромайдана, журналиста Василия Сергиенко, Владимир Воронков выехал за границу из-под суда во время полномасштабной войны в Украине.

Об этом сообщает "Украинская Правда" со ссылкой на показания собеседника в правоохранительных органах.

"Есть информация, что он уехал за границу нелегально", – передает источник.

Фото: "УП", ПРОФАЙЛ ВОРОНКОВА В РАСКУСНЫХ СПИСКАХ МВД

До полномасштабного вторжения России в Украину Воронков находился под домашним ночным арестом. В 2022 году он не явился на заседание Дарницкого райсуда Киева, где рассматривается дело.

Легально Владимир Воронков границу не пересекал.

По информации правоохранителей, с февраля 2022 года соседи не видели обвиняемого дома. В июле 2022 года Воронкова объявили в розыск. Суд дал разрешение на его задержание.

Рассмотрение дела по Воронкову приостановили. Под судом остаются еще пять фигурантов.

Журналиста и общественного деятеля Василия Сергиенко в 2014 году похитили в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области со двора собственного дома. Впоследствии его тело нашли в лесу в Корсунь-Шевченковском районе замученным, с пакетом на голове, с многочисленными ножевыми ранениями, закованным в наручники.

Напомним, что за 8 лет ни исполнители, ни те, кто отдавали приказы стрелять в людей на Майдане 2014 года, так и не наказаны. Главное дело по расстрелу 20 февраля слушается седьмой год.

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