Обвиняют в "экстремизме": в Мариуполе оккупанты задержали троих 9-классников

Россияне в Мариуполе задержали троих школьников. Их обвиняют в экстремистских действиях.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Оккупанты задержали трех школьников за "экстремизм"

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Как отмечается в сообщении, захватчики обвинили троих учеников 9-го класса, которые якобы "создавали негативный образ России" и "распространяли националистическую символику" в закрытой телеграм-группе.

"Плевали на символ V, "глумились" над георгиевскими лентами, российским триколором и рисовали знак батальона "Азов", – заявляют россияне.

Кроме того, оккупанты продолжают бороться с так называемыми "экстремистскими материалами", как библиотечные книги. В частности, они уничтожают исторические издания и украинскую классику. Раньше можно было увидеть, что захватчики выбрасывают книги даже Леси Украинки. По предварительным оценкам, российские оккупанты уничтожили в Мариуполе 180 тысяч книг и 4 библиотеки.

Накануне в ОШ №3 в городе Каменка-Днепровская Запорожской области россияне "промывают мозги" школьникам. О противодействии идеологии терроризма детям рассказывал "СВО-шник", а о духовно-нравственных ценностях – московский поп.

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