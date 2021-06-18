Обвиняют в шпионаже: в плен к боевикам так называемой "ДНР" попала беременная женщина из Украины

Женщина уже больше месяца находится под арестом.

В плен к боевикам так называемой "ДНР" попала жительница Мариуполя Оксана Паршина, которая ехала в Донецк в гости к сестре. Уже более месяца ее удерживают под арестом.

Об этом сообщает Медийная инициатива за права человека.

Женщину, которая ехала к своей сестре 14 мая этого года, задержали на "пропускном пункте" "Мариновка", при пересечении неконтролируемой участка украинско-российской границы, представители так называемого министерства госбезопасности ( "МГБ"). Оксану просто сняли с автобуса, сообщив, что проверят документы и посадят на следующий рейс.

На следующий день ее привезли в квартиру, где живет ее мать, там провели обыски и изъяли компьютер и религиозную литературу матери.

Сама же Оксана до 2014 года жила вблизи Донецкого аэропорта, но ее дом был разрушен, и она некоторое время жила с мамой и сестрой, а позже уехала из ОРДЛО в Мариуполь.

Где именно удерживали беременную женщину ее родные не знают. Сначала им сказали, что в помещении "МГБ", затем в "изоляторе временного содержания". Прошло 30 дней, а Оксану Паршину так и не отпустили. Все это время родственники пытались найти адвоката. Из своих источников узнали, что Оксану обвинили в шпионаже и переводят в СИЗО.

"Мы очень надеялись, что представители" МГБ "выяснят все обстоятельства, признают, что ошибались, и отпустят. Но этого пока не произошло, несмотря на беременность", — говорит один из родственников Оксаны.

Напомним, что Днепропетровской области правоохранители разоблачили группу лиц, которая поставляла на территорию так называемой "ДНР" лекарства.

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