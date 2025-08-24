"Обвиняют в том, что украинец": Хилюк рассказал о допросах в российских тюрьмах

Дмитрий Хилюк

В Украину вернулся из плена журналист «УНИАН» Дмитрий Хилюк. Он заявил, что россияне обвиняют только в том, что ты украинец.

Как рассказал Хилюк, большинство оставшихся там, где его содержали, пленных в неволе еще с 2022 года.

Освобожденный журналист Хилюк рассказал о допросах россиян

Хилюк рассказал о допросах

По словам журналиста, в первой тюрьме в Брянской области, в 70 км от Черниговщины, его дважды допрашивали ФСБшники и следственный комитет. Первый допрос был по поводу событий 2014 года в Донецкой и Луганской областях. Второй — о том, как человек относится к Майдану и томосу, знает ли о химическом оружии в Украине, а также спецлагерях с иноагентами.

«Это было два юридических допроса, где я ставил подпись. Все остальное это было самодеятельностью тюремщиков, чтобы тебя поунижать, дурацкие вопросы позадавать», — поделился Хилюк.

Напомним, 24 августа Украина и Россия совершили очередной обмен пленными. Домой возвращаются воины ВСУ, Нацгвардии, Государственной пограничной службы и гражданские. Точное количество уволенных пока не установлено. В РФ сообщалось, что обмен состоялся в формате 146 на 146, однако украинская сторона пока такую информацию не комментировала.

В частности, президент подтвердил, что домой вернули журналиста Дмитрия Хилюка, который был похищен в Киевской области в марте 2022-го.

«Обмены продолжаются. И возможно, это благодаря нашим воинам, которые пополняют обменный фонд для Украины. Нашей команде, работающей каждый день. Партнерам помогающим. Спасибо ОАЭ за помощь. Благодарю всех, кто своей работой дает возможность, чтобы наши люди возвращались», — сказал глава государства.