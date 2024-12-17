Обворовал военных в хостеле: в Киевской области полиция задержала мужчину

Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Полиция Киевщины разоблачила мужчину, который обворовал военнослужащих, похитив их мобильные телефоны и другие ценные вещи.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

"Правоохранители установили, что накануне фигурант познакомился с военнослужащими, которые остановились на ночь в одном из хостелов в Киевской области. Когда мужчины заснули, злоумышленник похитил у них мобильные телефоны, павербанки и скрылся", — говорится в сообщении.

Злоумышленник также перечислил 20 тысяч гривен с одного из телефонов на свой счет.

Фигурантом оказался 33-летний житель Харьковской области, ранее имевший проблемы с законом. Ему объявлено подозрение за кражу в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей. За совершенное злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве мошенница обманула людей на 740 тысяч гривен.

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