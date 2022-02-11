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Обворовывал чемоданы в аэропорту: в Херсоне осудили отца, совершившего преступление ради детей

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Обворовывал чемоданы в аэропорту: в Херсоне осудили отца, совершившего преступление ради детей

pixabay.com

Мужчина признал свою вину.

В Херсоне к лишению свободы с испытательным сроком приговорен многодетный отец. Мужчина уже был ранее судим за преступления.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Мужчину взяли на работу в аэропорт Херсона, где он разгружал чемоданы. Воспользовавшись своим должностным положением, мужчина похищал с чемоданов планшеты, наушники.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину, он рассказал, что пошел на преступление, чтобы прокормить своих трех детей.

Украденное имущество, которое мужчина не успел продать, он вернул потерпевшим. Другим возместил ущерб.

Суд выбрал ему наказание в виде одного года лишения свободы с испытательным сроком.

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