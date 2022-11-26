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Обворовывал людей и угрожал расстрелами: на Черниговщине осудили русского солдата

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
903
Время на прочтение
1 мин
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Обворовывал людей и угрожал расстрелами: на Черниговщине осудили русского солдата

Фото: Государственное бюро расследований

Оккупант жестоко обращался с людьми во время оккупации села.

В Черниговской области к десяти годам лишения свободы приговорили военнослужащего армии Российской Федерации. Солдат во время оккупации села Старый Быков жестоко обращался с его жителями.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Прокурор Нежинской окружной прокуратуры в суде доказал, что оккупант отбирал у местных жителей мобильные телефоны и сбережения. Кроме того, он угрожал людям расстрелом, требуя данные о расположении военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Однажды, не получив информацию, российский военный удерживал одну из женщин со связанными за спиной руками и заклеенными скотчем глазами. Женщина в течение двух дней находилась в погребе без воды и пищи. Россиянин также постоянно угрожал ей физическим и сексуальным насилием.

Напомним, в Черниговской области   будут судить российского военнослужащего, который 26 февраля расстрелял автомобиль с семьей. Инцидент произошел в селе Крупичполе Прилукского района. В салоне находились четыре человека, одна пассажирка погибла.

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Дата публикации
Просмотры
903
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