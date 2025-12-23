Обворовывание погибших воинов на Харьковщине: подозрение получил еще один работник морга

Медбрат, который присваивал мобильные телефоны погибших военных / © Харьковская областная прокуратура

Правоохранители Харьковской области разоблачили еще одного работника морга, который присваивал личные вещи погибших на Купянском направлении украинских военных. Во время обыска у медбрата нашли украденные телефоны защитников.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

В прокуратуре напомнили, что в августе 2025 года правоохранительные органы разоблачили младшую медсестру морга, которая систематически присваивала личные вещи погибших военнослужащих, участвовавших в боевых действиях на Купянском направлении. Прокуратура уже утвердила в отношении нее обвинительный акт, сейчас дело находится на рассмотрении в суде.

Впоследствии следствие установило еще одного соучастника — коллегу работницы морга, который также занимался обворовыванием павших защитников Украины.

Как выяснили следователи, младший медицинский брат Чугуевского отделения ГСУ «Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» присвоил мобильные телефоны погибших воинов. Во время обыска у фигуранта изъяли похищенные гаджеты.

Медбрату сообщено о подозрении в краже, совершенной в условиях военного положения, повторно. Сейчас решается вопрос о применении в отношении подозреваемого меры пресечения — содержания под стражей.

В рамках досудебного расследования правоохранители будут устанавливать и проверять возможную причастность мужчины к другим аналогичным эпизодам.

К слову, жена погибшего на Курщине украинского танкиста Эдуарда Рошки Юлия обвинила работников морга и ритуальных служб в Малине Житомирской области в присвоении золотого кольца воина. Документы из морга в Сумах подтверждают наличие украшения во время транспортировки, однако перед захоронением оно исчезло, а на пальце остались следы насильственного снятия.