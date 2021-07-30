Обвязал веревкой шею и подвесил через окно: в Лубнах арестовали мужчину за издевательство над котенком (фото)

Из-за издевательств мужчины животное ослепло.

В Лубнах Полтавской области 31-летний мужчина в подъезде дома нашел маленького котенка, с которым жестоко обращался у себя дома. Живодер обвязал веревкой шею котенка и подвесил его через окно пятого этажа. За жестокое обращение с животными местного жителя арестовали.

Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура.

Известно, что живодер совершил издевательство в прошлом году в ноябре. Тогда он в подъезде дома нашел беспризорного котенка возрастом 3-4 месяцев. Животное мужчина забрал и принес в свой дом.

Впрочем, дальше живодер жестоко бил животное. Крики котенка слышали соседи, а издевательство увидели неравнодушные жители дома, которые и сообщили об инциденте волонтерам.

В конце концов у злоумышленника забрали котенка. Сейчас кошка живет у волонтера. По заключению ветеринаров, животное из-за действий живодера получило закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы, гематомы и другие телесные повреждения, в результате которых оно ослепло.

Лубенский горрайонный суд назначил обвиняемому 6 месяцев ареста. Отмечается, что жестокое обращение с животными несовместимо с требованиями нравственности и гуманности.

Как сообщалось, в Киеве 42-летний мужчина выбросил из 7 этажа кошку с 4 ее котятами. Так он отомстил животному за то, что оно его поцарапало. Люди, которые стали очевидцами события вызвали полицию. Правоохранители разыскали подозреваемого, в содеянном он сознался.

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