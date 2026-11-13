Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях Украины сохраняется ограничение скорости Starshield до 161 км/ч, что делает невозможным применение перехватчиков против реактивных «Шахедов».

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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По словам главы государства, министр обороны Евгений Хмара и главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый доложили ему о результатах переговоров с американской стороной относительно скорости Starshield.

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«К сожалению, вдоль всей линии фронта и на временно оккупированной территории Украины для наших сил сохраняется ограничение скорости на уровне 161 километр в час (100 миль в час), что делает невозможным, в частности, применение перехватчиков против реактивных „шахедов“. Четких объяснений до сих пор нет», — отметил Зеленский.

Президент поручил Министерству иностранных дел и министру обороны активизировать контакты с Государственным департаментом США, Пентагоном и компанией SpaceX с целью получения разъяснений и урегулирования ситуации.

Что говорят в Минобороны

Как сообщили ТСН.ua источники в Министерстве обороны Украины, по состоянию на 13 ноября специалисты ведомства и Вооруженных сил фиксируют ограничение скорости на уровне 161 км/ч над всей временно оккупированной российскими войсками территорией Украины.

В то же время на подконтрольной Украине территории таких ограничений не зафиксировано.

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По информации источников, Министерство обороны уже ведет переговоры с представителями SpaceX, чтобы выяснить причины ограничений и исправить ситуацию.

Кроме того, украинское министерство обороны обращается в Министерство обороны США за дополнительными разъяснениями.

Что известно об ограничениях Starshield в Украине

Напомним, 12 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о серьезных проблемах в работе системы Starshield вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях. По его словам, ограничения срабатывают, когда скорость движения превышает 161 км/ч.

Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник рассказал, что ограничения вводились постепенно. Если в первый день из-за них срывались 10% миссий украинских беспилотников, то во второй — уже 50%. Впоследствии этот показатель достиг 100%.

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Как сообщало издание Axios, украинские власти обратились к Пентагону и компании SpaceX с просьбой разъяснить ограничения, препятствующие использованию спутниковой системы для перехвата российских дронов. В то же время в SpaceX опровергли, что вносили изменения в работу Starshield.

На эту ситуацию отреагировала двухпартийная группа поддержки Украины в Конгрессе США. От имени 105 своих членов американские законодатели призвали администрацию Дональда Трампа и SpaceX немедленно восстановить полноценный доступ Украины к системе. Они также потребовали объяснить причины ограничений.

В свою очередь, конгрессмен-республиканец Дон Бейкон заявил, что проблемы с Starshield ослабляют возможности Украины противостоять российским атакам. Он призвал Конгресс провести расследование и установить, кто именно принял решение об ограничении работы системы.

«Независимо от того, является ли это решением исполнительной власти или господина Маска, оно приводит к гибели большего числа украинцев. Такие действия помогают военному преступнику Путину. Конгресс должен провести масштабное расследование и установить, кто несет ответственность. Становиться на сторону тирана — это не по-американски», — написал Бейкон.

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