ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
153
Время на прочтение
3 мин

«Объяснений до сих пор нет»: Зеленский сделал новое заявление об ограничении Starshield — какая ситуация сейчас

На линии фронта и на временно оккупированных территориях Украины сохраняется ограничение скорости Starshield до 161 км/ч. Президент Владимир Зеленский заявил, что четких объяснений со стороны США до сих пор нет.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях Украины сохраняется ограничение скорости Starshield до 161 км/ч, что делает невозможным применение перехватчиков против реактивных «Шахедов».

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, министр обороны Евгений Хмара и главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый доложили ему о результатах переговоров с американской стороной относительно скорости Starshield.

«К сожалению, вдоль всей линии фронта и на временно оккупированной территории Украины для наших сил сохраняется ограничение скорости на уровне 161 километр в час (100 миль в час), что делает невозможным, в частности, применение перехватчиков против реактивных „шахедов“. Четких объяснений до сих пор нет», — отметил Зеленский.

Президент поручил Министерству иностранных дел и министру обороны активизировать контакты с Государственным департаментом США, Пентагоном и компанией SpaceX с целью получения разъяснений и урегулирования ситуации.

Что говорят в Минобороны

Как сообщили ТСН.ua источники в Министерстве обороны Украины, по состоянию на 13 ноября специалисты ведомства и Вооруженных сил фиксируют ограничение скорости на уровне 161 км/ч над всей временно оккупированной российскими войсками территорией Украины.

В то же время на подконтрольной Украине территории таких ограничений не зафиксировано.

По информации источников, Министерство обороны уже ведет переговоры с представителями SpaceX, чтобы выяснить причины ограничений и исправить ситуацию.

Кроме того, украинское министерство обороны обращается в Министерство обороны США за дополнительными разъяснениями.

Что известно об ограничениях Starshield в Украине

Напомним, 12 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о серьезных проблемах в работе системы Starshield вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях. По его словам, ограничения срабатывают, когда скорость движения превышает 161 км/ч.

Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник рассказал, что ограничения вводились постепенно. Если в первый день из-за них срывались 10% миссий украинских беспилотников, то во второй — уже 50%. Впоследствии этот показатель достиг 100%.

Как сообщало издание Axios, украинские власти обратились к Пентагону и компании SpaceX с просьбой разъяснить ограничения, препятствующие использованию спутниковой системы для перехвата российских дронов. В то же время в SpaceX опровергли, что вносили изменения в работу Starshield.

На эту ситуацию отреагировала двухпартийная группа поддержки Украины в Конгрессе США. От имени 105 своих членов американские законодатели призвали администрацию Дональда Трампа и SpaceX немедленно восстановить полноценный доступ Украины к системе. Они также потребовали объяснить причины ограничений.

В свою очередь, конгрессмен-республиканец Дон Бейкон заявил, что проблемы с Starshield ослабляют возможности Украины противостоять российским атакам. Он призвал Конгресс провести расследование и установить, кто именно принял решение об ограничении работы системы.

«Независимо от того, является ли это решением исполнительной власти или господина Маска, оно приводит к гибели большего числа украинцев. Такие действия помогают военному преступнику Путину. Конгресс должен провести масштабное расследование и установить, кто несет ответственность. Становиться на сторону тирана — это не по-американски», — написал Бейкон.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie