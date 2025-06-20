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Объятия побратимовпосле плена: появились трогательные кадры возвращения украинских защитников
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обнародовал трогательные кадры возвращения украинских защитников.
Украина и Россия в пятницу, 20 июня, провели новый этап обмена пленными военными. Большинство освобожденных защитников более двух лет находились во вражеском плену.
В Украину в рамках обмена вернулись защитники Мариуполя, Донбасса, Луганщины, Запорожья, Херсонщины, Харьковщины и Черниговщины. В их числе бойцы Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обнародовал в Telegram трогательные кадры возвращения украинских защитников.
«Объятия возвращенных побратимов после плена — момент, который говорит громче всяких слов», — написал омбудсмен под видео.
Напомним, последние обмены пленными вернули домой защитников из разных регионов Украины, включая Мариуполь, Донбасс, Луганщину, Запорожье, Херсонщину, Харьковщину и Черниговщину.
Кроме того, 19 июня состоялся отдельный обмен пленными между Киевом и Москвой, который проходил в рамках стамбульских договоренностей. Тогда в Украину вернулись тяжелобольные защитники из ВСУ, Нацгвардии и ГНСУ.