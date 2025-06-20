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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Объятия побратимовпосле плена: появились трогательные кадры возвращения украинских защитников

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обнародовал трогательные кадры возвращения украинских защитников.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Объятия побратимов после плена

Объятия побратимов после плена / © скриншот с видео

Украина и Россия в пятницу, 20 июня, провели новый этап обмена пленными военными. Большинство освобожденных защитников более двух лет находились во вражеском плену.

В Украину в рамках обмена вернулись защитники Мариуполя, Донбасса, Луганщины, Запорожья, Херсонщины, Харьковщины и Черниговщины. В их числе бойцы Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обнародовал в Telegram трогательные кадры возвращения украинских защитников.

«Объятия возвращенных побратимов после плена — момент, который говорит громче всяких слов», — написал омбудсмен под видео.

Напомним, последние обмены пленными вернули домой защитников из разных регионов Украины, включая Мариуполь, Донбасс, Луганщину, Запорожье, Херсонщину, Харьковщину и Черниговщину.

Кроме того, 19 июня состоялся отдельный обмен пленными между Киевом и Москвой, который проходил в рамках стамбульских договоренностей. Тогда в Украину вернулись тяжелобольные защитники из ВСУ, Нацгвардии и ГНСУ.

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