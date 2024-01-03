Объявили приговор главному палачу "Изоляции" Куликовскому: сколько лет получил

Шевченковский районный суд Киева объявил приговор экс-руководителю застенки "Изоляция" Денису Куликовскому. Он получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Начало исполнения приговора будут считать с 9 ноября 2021 года, когда преступник был заключен под стражу.

Об этом сообщает "Общественное".

Как стало известно, суд признал Куликовского виновным по ч.1 статьи 258 УКУ, ч.1 статьи 28, ч. 1 статьи 438 УКУ. В то же время, его вину по статье 149 УКУ не доказали.

Впрочем, правозащитница Александра Матвийчук не согласна с приговором. Она убеждена, что Куликовского должны были приговорить к пожизненному заключению. Адвокат вспомнила показания выживших в застенке людей.

"Это такие истории, которые указывают мне, что за скоплением совершенных преступлений они должны сидеть до конца своей жизни. Надо искать процессуальное решение. Я, правда, не понимаю, почему гособвинение просило всего 15 лет. Судья сейчас удовлетворил эту просьбу в полном объеме, но часть 2 статьи 438 УКУ, этой непутевой, до сих пор не измененной, но она все равно предусматривает возможность пригласить пожизненно", – сказала она.

Напомним, в Украине судили одного из самых жестоких палачей донецкой тюрьмы "Изоляция", в которой боевики "ДНР" жестоко издевались над украинцами. Предатель в свое время даже переехал в Киев и жил мирной жизнью, однако в 2021 году после расследования ТСН изверга "Палича" поймали.

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