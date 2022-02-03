Объявили забастовку и требуют отставки Шкарлета: что заставляет студентов "Могилянки" идти под Кабмин

Объявили забастовку и требуют отставки Шкарлета: что заставляет студентов "Могилянки" идти под Кабмин

Этим решением органы студенческого самоуправления выражают свое несогласие с решением министерства.

Студенты Киево-Могилянской академии поддержали бессрочную забастовку из-за непризнания со стороны Министерства образования и науки Украины результатов выборов президента НаУКМА.

Об этом говорится в совместном заявлении органов студенческого самоуправления НаУКМА.

"Этим решением органы студенческого самоуправления выражают свое несогласие с решением министерства. Мы поддерживаем право могилянцев самостоятельно избирать своего президента. Мы не прерываем учебный процесс, но во время проведения протестных акций студенты имеют право не посещать занятия. Мы призываем администрацию НаУКМА обеспечить право студентов на протест" ", – говорится в заявлении.

Отмечается, что к забастовочному комитет присоединились представители органов студенческого самоуправления, руководители студенческих организаций, представители преподавателей и работников университета. Дата протеста будет сообщена сегодня, 3 февраля.

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Кроме того, сообщество Киево-Могилянской академии 4 февраля проведет акцию под Кабинетом Министров.

"Вчера студенческое самоуправление приняло решение о бессрочной студенческой забастовке. 4 февраля в 9:00 могилянское сообщество выходит под Кабинет Министров Украины с призывом прекратить произвол МОН и подписать контракт с избранным президентом университета", – говорится в анонсе акции.

Как отмечают организаторы акции, по закону у МОН отсутствуют полномочия по признанию или непризнанию результатов голосования.

"Подобное решение является превышением полномочий и давлением на университет. Могилянка более двух лет остается без руководителя", – отмечается в сообщении.

В сообществе НаУКМА выступают за отставку министра образования Сергея Шкарлета, заключение контракта с избранным президентом НаУКМА, автономию украинских университетов.

Напомним:

По итогам второго тура выборов президента НаУКМА, состоявшегося 27 января, председатель НАОКВО Сергей Квит получил 235 голосов (52,80%), а и.о. президента НаУКМА, кандидат экономических наук, доцент, и. декана факультета экономических наук Александра Гуменная – 191 голос (42,92%).

Несмотря на признание могилянского сообщества, министр образования и науки Сергей Шкарлетт заявил, что МОН не будет признавать результаты выборов в НаУКМА . И 2 февраля Министерство образования и науки объявило конкурс на должность президента Киево-Могилянской академии.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук направил обращение к министру образования и науки Сергею Шкарлету с требованием обосновать отказ МОН признавать результаты выборов президента Национального университета "Киево-Могилянская академия".

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