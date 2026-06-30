Объявит ли Путин мобилизацию в РФ: Сырский назвал вероятную дату и причину

Мобилизация в России. Фото иллюстративное / © Associated Press

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Путинский режим может в крайнем случае прибегнуть к проведению очередной волны мобилизации. Военное руководство Украины рассматривает все возможные сценарии и готовится к любым действиям врага.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский эксклюзивно для ТСН в рамках национального телемарафона «Єдині новини».

«Мы рассматриваем все возможные варианты действий врага, мы готовимся и рассматриваем все угрожающие направления, и вы знаете, что проводим ряд мер, направленных на предотвращение этих действий. Конечно, российский Генштаб тоже планирует ответные действия», — ответил главком ВСУ.

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Сырский призвал осторожно относиться к вопросам возможности мобилизации в России. Он согласился, что такая возможность «всегда существует».

«Просто я думаю, если они ее будут приводить в крайнем случае, и наверняка после выборов (речь идет о выборах в Государственную думу РФ, которые состоятся с 18 по 20 сентября 2026 года — Ред.)», — сказал генерал.

Напомним, что накануне объявления мобилизации в сентябре 2022 года в РФ чуть ли не до последнего отрицали такую возможность.

1 ноября 2022 года российский диктатор Путин заявил о завершении мобилизации в РФ, но отдельный указ об этом он не подписывал. Военный комиссар подмосковных городов проговорился, что мобилизация в России не окончена, а приостановлена.

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