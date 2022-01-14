Объявлен II уровень опасности: украинцев предупредили о штормовых порывах ветра до 25-27 м/с

Сегодня также ожидается небольшой снег с переходом в дождь.
14 января в Украине будет очень ветрено – порывы ветра могут достигать штормовых отметок в 25-27 м/с.
Об этом сообщает Укргидрометцентр в социальной сети Facebook.
"Завтра в Украине будет очень ветрено! Акцент, в первую очередь, стоит сделать именно на этом, потому что порывы ветра могут достигать штормовых отметок в 25-27 м/с. Это относится ко второму (оранжевому) уровню опасности. Причиной усиления ветра будут выступать атмосферные фронты циклона FAMKE, которые будут перемещаться по территории Украины в течение следующих суток", — говорится в сообщении.
Более того, кроме ветра, в Украине 14 января на дорогах будет сохраняться гололедица. Поэтому водителям советуют быть особенно внимательными и осторожными.
В Укргидрометцентре также напомнили основные правила поведения при сильном ветре:
- Все окна дома или квартиры должны быть плотно закрыты. С незастекленных балконов и лоджий следует убрать все предметы, которые могут при сильном ветре выпасть наружу (горшки, банки, ящики, бутылки и т.п.).
- Оказавшись на улице следует держаться подальше от рекламных щитов (и других навесных конструкций), линий электропередачи, а также деревьев. Оглянитесь вокруг, нужно быть подальше от всего, что может оторваться, сломаться и упасть на голову.
- В случае сильного внезапного порыва ветра, по возможности, укройтесь в ближайшем помещении или природном укрытии до его стихания.
- Следует особенно внимательно следить за тем, чтобы не находиться под большими деревьями, особенно это касается тополей и не парковать под ними автотранспорт, потому что дерево может упасть или разломаться его ветви, которые также могут быть опасны при падении.
- При падении деревьев или ветвей, травмировании людей немедленно информируйте экстренные службы по телефону "101" или "103".
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих.
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