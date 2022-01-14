Объявлен II уровень опасности: украинцев предупредили о штормовых порывах ветра до 25-27 м/с

Объявлен II уровень опасности: украинцев предупредили о штормовых порывах ветра до 25-27 м/с

Сегодня также ожидается небольшой снег с переходом в дождь.

14 января в Украине будет очень ветрено – порывы ветра могут достигать штормовых отметок в 25-27 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в социальной сети Facebook.

"Завтра в Украине будет очень ветрено! Акцент, в первую очередь, стоит сделать именно на этом, потому что порывы ветра могут достигать штормовых отметок в 25-27 м/с. Это относится ко второму (оранжевому) уровню опасности. Причиной усиления ветра будут выступать атмосферные фронты циклона FAMKE, которые будут перемещаться по территории Украины в течение следующих суток", — говорится в сообщении.

Более того, кроме ветра, в Украине 14 января на дорогах будет сохраняться гололедица. Поэтому водителям советуют быть особенно внимательными и осторожными.

В Укргидрометцентре также напомнили основные правила поведения при сильном ветре:

Все окна дома или квартиры должны быть плотно закрыты. С незастекленных балконов и лоджий следует убрать все предметы, которые могут при сильном ветре выпасть наружу (горшки, банки, ящики, бутылки и т.п.). Оказавшись на улице следует держаться подальше от рекламных щитов (и других навесных конструкций), линий электропередачи, а также деревьев. Оглянитесь вокруг, нужно быть подальше от всего, что может оторваться, сломаться и упасть на голову. В случае сильного внезапного порыва ветра, по возможности, укройтесь в ближайшем помещении или природном укрытии до его стихания. Следует особенно внимательно следить за тем, чтобы не находиться под большими деревьями, особенно это касается тополей и не парковать под ними автотранспорт, потому что дерево может упасть или разломаться его ветви, которые также могут быть опасны при падении. При падении деревьев или ветвей, травмировании людей немедленно информируйте экстренные службы по телефону "101" или "103".

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих.

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