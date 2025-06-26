В Украине, кроме западных областей, объявлен первый уровень опасности, желтый / © pixabay.com

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В Украине в четверг, 26 июня, ожидается переменная облачность. Ночью в северной и большинстве центральных областей, днем на Левобережье кратковременный дождь, местами гроза; на остальной территории без осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем по Украине, кроме западных областей, порывы 15-20 м/с.

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В Украине, кроме западных областей, объявлен первый уровень опасности, желтый.

Температура ночью в западных, северных и восточных областях 12-17°, на остальной территории 17-22 °; днем 22-27°, в южной части и Закарпатье 28-32°, в северных областях 19-24°.

Карта погоды на 26 июня / © Укргидрометцентр

В Киеве и области объявлен первый уровень опасности

В Укргидрометцентре предупреждают об опасных метеорологических явлениях на территории Киевщины и Киева. 26 июня утром и днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

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В Киеве и области ожидается переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с.

В Киевской области температура ночью 12-17, днем 19-24, в Киеве ночью 15-17, днем 21-23.

Напомним, ранее мы писали, что до конца июня в Украине ожидается переменная погода с кратковременными дождями. Жарче всего будет на юге и в Закарпатье — там температура поднимется до +35…+37 °С.