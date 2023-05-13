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Объявлена масштабная воздушная тревога в Украине: угроза для запада страны

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Объявлена масштабная воздушная тревога в Украине: угроза для запада страны

Масштабная воздушная тревога в Украине вечером 13 мая / Фото: alerts.in.ua

Мониторинговые каналы сообщают о появлении в небе над Украиной вражеских ракет типа "Калибр".

Вечером в субботу, 13 мая, в 22:10 во всех областях на западе, в центре и на севере Украины объявлена воздушная тревога. Через несколько минут об угрозе вражеского удара с воздуха известили сирены в южных областях – Одесской, Николаевской и Херсонской.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале призвал не игнорировать угрозу.

В мониторинговых каналах сообщают, что воздушная тревога не связана с враждебной стратегической авиацией.

В то же время сообщается, что в небе над Украиной появились ракеты типа "Калибр".

По состоянию на 22:40 только в Днепропетровской и Запорожской областях угроза воздушного удара не зафиксирована.

Жителей западных областей настойчиво призывают не игнорировать тревогу — крылатые ракеты двигаются именно в направлении Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областей.

Сообщается о звуках взрывов в Тернополе, которые, вероятно, являются результатом работы украинского ПВО. Также взрывы слышали жители Херсона.

Напомним, ночью 13 мая во время воздушной тревоги российская армия атаковала Хмельницкую область. Оккупанты РФ ударили по объекту критической инфраструктуры.

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Дата публикации
Просмотры
40к
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