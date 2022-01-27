Объявление диагнозов: как правильно сообщить человеку о ВИЧ-статусе

Сегодня человеку нужно преимущественно 15 минут для того, чтобы узнать свой ВИЧ-статус.

Объявление диагнозов пациентам – это часть работы врачей и врачей. На некоторые диагнозы пациенты реагируют спокойно и без колебаний приступают к лечению, а определенные диагнозы вызывают чувство страха за собственную жизнь. Одним из таких диагнозов является ВИЧ-инфекция.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

И несмотря на наличие эффективного лечения, позволяющего при условии регулярного приема препаратов вести здоровую и полноценную жизнь, стигма вокруг ВИЧ-инфекции до сих пор настолько мощна, что слова "у вас ВИЧ" иногда могут восприниматься как "вы завтра умрете".

Поэтому важно правильно говорить пациенту или пациентке, что он или она имеют ВИЧ. От того как врач сообщит о диагнозе зависит и то, будет ли человек благосклонен к лечению.

Прежде всего, убедитесь в том, что вы находитесь в тихом месте, вдали от других людей и рядом с вами нет никого. Конфиденциальность очень важна в этом случае.

Начните правильно

Сегодня человеку нужно преимущественно 15 минут для того, чтобы узнать свой ВИЧ-статус. Так что врачу или социальному работнику важно уже на этапе проведения тестирования оценить способность пациента справиться с новостью о диагнозе.

Врач может спросить есть ли у человека дополнительные вопросы по тесту, как бы человек среагировал на положительный результат теста. Если же врач слышит предостережения из-за возможного положительного результата, он может поинтересоваться таким: "Как вы думаете, какая поддержка вам может понадобиться, если тест покажет, что у вас ВИЧ? Что вы слышали о лечении ВИЧ? Не боялись ли вы рассказать о свой ВИЧ-статус своему партнеру или партнерше?".

Эти вопросы помогут понять насколько человек осведомлен о ВИЧ-инфекции, как он относится к людям, живущим с ВИЧ, и имеет ли страхи или предубеждения по поводу заболевания.

Объявите результат четко.

Лучшие формулировки для объявления диагноза: "Тест подтверждает, что у вас ВИЧ", "Как вы видите на тест-системе, у вас обнаружен ВИЧ". Врачу или социальному работнику следует быть максимально спокойным и взвешенным во время этого.

Люди, живущие с ВИЧ, могут винить себя, чувствовать вину за свой статус, думать, что статус определяет их больше, чем они сами, а значит, они ничего не стоят. Это называется самостигмой. Врачу важно отметить, что человек не виноват в том, что он имеет ВИЧ, и что благодаря эффективному лечению ВИЧ-инфекция уже перешла в категорию хронических болезней, с которой можно жить полноценной жизнью.

Необходимо оценить, как человек воспринял новость, и готов ли он перейти к следующим шагам. Возможно ей необходимо дать какое-то время побыть наедине, или наоборот — поговорить об этом подробнее.

Направьте на лечение

Человек может начать антиретровирусную терапию в тот же день, когда и узнала свой ВИЧ-статус. Лечение ВИЧ бесплатное, безопасное и конфиденциальное. Лекарство необходимо принимать ежедневно и пожизненно.

В Украине почти 130 000 человек уже получают антиретровирусную терапию. Благодаря лечению иммунная система человека восстанавливается, вируса в организме становится так мало, что он не определяется, а это уничтожает барьер по поводу новых отношений, рождения ребенка и полноценной жизни именно так, как человек хочет.

Это называется формулой "Не определяется — значит не передается", и свидетельствует о том, что после достижения неопределяемого уровня вирусной нагрузки человек не страдает влиянием вируса на организм и не может инфицировать своего полового партнера или партнершу.

Обсудите то, как человек сообщит своему партнеру или партнерше

Иногда человеку труднее понять, что он должен связаться со своим половым партнером или партнерами. Список людей, которых следует пригласить на индексное тестирование, определяется Приказом Минздрава №794. Не обязательно делать это самостоятельно, с этим могут помочь социальные или медицинские работники с сохранением конфиденциальности.

Объясните человеку, живущему с ВИЧ, куда он может обратиться за психологической поддержкой

В каждом регионе есть сеть неправительственных организаций, занимающихся адвокацией и оказанием психологической поддержки людям, живущим с ВИЧ. Одна из крупнейших пациентских организаций «100% Жизни», среди всего, занимается и комплексным сопровождением людей, живущих с ВИЧ: помогают сформировать приверженность лечению, оказывают психосоциальную поддержку им и их близким.

Иногда врачи сами могут пристрастно относиться к ВИЧ-инфекции и транслировать свои страхи и предрассудки пациентам. Чрезвычайно важно воздержаться от таких действий и оставаться максимально профессиональным и беспристрастным в общении с пациентом, который только что узнал свой ВИЧ-статус.

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Обвинять человека в том, что он инфицирован ВИЧ, значит снижать вероятность того, что человек приступит к лечению и будет к нему благосклонен. Человек может начать относиться к себе так, будто он неполноценный или недостойный любви и заботы.

Каждый человек независимо от своего ВИЧ-статуса, возраста, пола, гендера, сексуальной ориентации, вероисповедания и т.д. имеет право на медицинскую помощь и отношение к себе с уважением.

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