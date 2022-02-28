Объявлено подозрение в госизмене мэру Купянска, который "сдал" город оккупантам

Объявлено подозрение в госизмене мэру Купянска, который "сдал" город оккупантам

В результате совершения таких действий территория города вышла из административного подчинения органов государственной власти Украины.

Прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении мэру Купянска Геннадию Мацегоре в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, являющимся представителем власти, и в государственной измене.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Также читайте СБУ заблокировала работу сайта, который помогал бомбить украинские военные объекты

Установлено, что 27 февраля мэр Купянска обратился к командованию вооруженных сил России, незаконно расположенным на территории города, с предложением оказать поддержку и материальное обеспечение во время пребывания военных РФ на территории города. Городской голова Купянска обеспечил российских военных транспортом, жильем, горючим и едой на время их пребывания.

Мэр действовал умышленно с целью изменения границ территории Украины, о чем сообщил публично в Интернете.

В результате совершения таких действий территория Купянска вышла из административного подчинения органов государственной власти Украины.