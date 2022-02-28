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Объявлено подозрение в госизмене мэру Купянска, который "сдал" город оккупантам

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Объявлено подозрение в госизмене мэру Купянска, который "сдал" город оккупантам

В результате совершения таких действий территория города вышла из административного подчинения органов государственной власти Украины.

Прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении мэру Купянска Геннадию Мацегоре в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, являющимся представителем власти, и в государственной измене.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Установлено, что 27 февраля мэр Купянска обратился к командованию вооруженных сил России, незаконно расположенным на территории города, с предложением оказать поддержку и материальное обеспечение во время пребывания военных РФ на территории города. Городской голова Купянска обеспечил российских военных транспортом, жильем, горючим и едой на время их пребывания.

Мэр действовал умышленно с целью изменения границ территории Украины, о чем сообщил публично в Интернете.

В результате совершения таких действий территория Купянска вышла из административного подчинения органов государственной власти Украины.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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