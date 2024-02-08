Объявлены имена, которыми чаще и реже всего называли детей в 2023 году в Украине

Девочек чаще всего называли Аннами, Викториями и Евами, а мальчиков – Андреями, Артемами и Богданами.

Министерство юстиции опубликовало подборку имен, которыми в Украине чаще всего и реже всего называли малышей во втором полугодии 2023 года.

Об этом говорится в сообщении ведомства в соцсети.

Чаще всего во время государственной регистрации рождения детей называли так:

девочек – Анна , Виктория , Ева , Злата , Екатерина , Мирослава , Мария , Милана , София , Соломия ;

, , , , , , , , , ; мальчиков – Андрей, Артем, Богдан, Давид, Даниил, Дмитрий, Максим, Матвей, Марк, Николай, Александр.

Реже всего называли такими именами:

девочек – Джульетта , Юстиния , Жива , Лиель , Каталея , Милада , Шеру , Марселина , Роксана , Стефания , Гната ;

, , , , , , , , , , ; мальчиков – Видар, Илай, Ксавьер, Авель, Рожден, Иона, Тео, Лев, Зорян, Ян.

Напомним, в первом полугодии 2023 года самыми популярными именами стали: Анастасия, Виктория, Дарья, Ева, Злата, Екатерина, Мирослава, Мария, София, Соломия, Андрей, Богдан, Владимир, Василий, Даниил, Иван, Матвей, Николай, Александр, Ярослав.

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