Объявлены имена, которыми чаще и реже всего называли детей в 2023 году в Украине

Девочек чаще всего называли Аннами, Викториями и Евами, а мальчиков – Андреями, Артемами и Богданами.
Министерство юстиции опубликовало подборку имен, которыми в Украине чаще всего и реже всего называли малышей во втором полугодии 2023 года.
Об этом говорится в сообщении ведомства в соцсети.
Чаще всего во время государственной регистрации рождения детей называли так:
- девочек – Анна, Виктория, Ева, Злата, Екатерина, Мирослава, Мария, Милана, София, Соломия;
- мальчиков – Андрей, Артем, Богдан, Давид, Даниил, Дмитрий, Максим, Матвей, Марк, Николай, Александр.
Реже всего называли такими именами:
- девочек – Джульетта, Юстиния, Жива, Лиель, Каталея, Милада, Шеру, Марселина, Роксана, Стефания, Гната;
- мальчиков – Видар, Илай, Ксавьер, Авель, Рожден, Иона, Тео, Лев, Зорян, Ян.
Напомним, в первом полугодии 2023 года самыми популярными именами стали: Анастасия, Виктория, Дарья, Ева, Злата, Екатерина, Мирослава, Мария, София, Соломия, Андрей, Богдан, Владимир, Василий, Даниил, Иван, Матвей, Николай, Александр, Ярослав.
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