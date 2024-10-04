Объявлены кандидаты на Нобелевскую премию мира: какие шансы у Зеленского — Reuters

На соискание Нобелевской премии мира в этом году было выдвинуто 286 кандидатов, среди которых фаворитами называют генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, российского оппозиционера Алексея Навального и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом со ссылкой на прогнозы экспертов и букмекеров сообщило агентство Reuters.

Шансов на присуждение премии российскому диссиденту Алексею Навальному, скончавшемуся в российской колонии в феврале 2024 года, практически нет. По действующим правилам Нобелевская премия не присуждается посмертно.

Другой фаворит букмекеров, украинец Владимир Зеленский тоже вряд ли станет лауреатом, потому что он лидер страны в состоянии войны.

Поскольку 2024 год отмечен войнами в Украине и на Ближнем Востоке, а также кровопролитием в Судане, через которое переселено более 10 миллионов человек, Нобелевский комитет может сосредоточиться на гуманитарных деятелях, которые помогают облегчить страдания гражданского населения.

Тайный комитет по награждению, состоящий из пяти человек, назначенный норвежским парламентом, возможно также захочет сосредоточиться на необходимости укрепления международного мирового порядка, построенного после Второй мировой войны, и его главного института — Организации Объединенных Наций.

Таким образом, как отметил исследователь Нобелевской премии мира Асле Свен, больше всего шансов стать лауреатом у Антониу Гутерреша, который является главным символом ООН.

Кроме того, Нобелевский комитет во время оглашения премии 11 октября может устроить сюрприз и вообще не присудить премию. Такое случалось в истории премии 19 раз, в последний раз — в 1972 году.

"Возможно, это год, когда комитет Нобелевской премии мира должен просто отказаться от премии и сосредоточить внимание на том факте, что это воюющая планета", — сказал руководитель Стокгольмского института исследования проблем мира Дэн Смит.

Напомним, ранее около двух десятков украинских народных избранников возмущены представлением в качестве номинанта на премию мира скандально известного на Южном Кавказе бизнесмена Рубена Варданяна. Армянский политик имеет репутацию друга Путина.

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