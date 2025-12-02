Объявят ли мобилизацию женщин в Украине: нардеп ответил

Мобилизация женщин

Украина должна готовить все население, включая женщин и мужчин, к национальному сопротивлению.

Об этом рассказал представитель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью Telegraf.

Он прокомментировал слухи о возможной принудительной мобилизации женщин отдельных специальностей.

«На сегодняшний день в комитете нет ни одного законопроекта, направленного на принудительную мобилизацию женщин. В этом плане ничего не меняется, и я не думаю, что в ближайшее время что-то будет меняться», — констатировал Вениславский.

Однако Вениславский призвал стратегически смотреть на послевоенную ситуацию и будущее национального сопротивления.

«Но нам нужно смотреть на послевоенную ситуацию, когда мы должны готовить весь наш народ к сопротивлению. Должны быть готовы, что рано или поздно у РФ снова может возникнуть желание напасть на Украину», — подчеркнул он.

По мнению представителя Верховной Рады, это обязывает Украину думать, как вовлечь все население в военную подготовку и систему национального сопротивления после завершения активных боевых действий.

Вениславский добавил, что «в будущем и женщины, и мужчины должны быть готовы к защите Отечества» в случае, если будет заключен мирный договор в том или ином формате. Это единственный способ обеспечить продолжительную безопасность государства.

Напомним, эксперты заявляют, что мобилизация в Украине будет продолжаться до тех пор, пока полностью не прекратятся боевые действия. По их словам, даже в случае снижения интенсивности фронта армии требуются ротации и подготовка новых подразделений.

В Комитете Совета по нацбезопасности также отмечают: мобилизационные меры необходимо продолжать, ведь Россия, несмотря на возможные переговоры, будет стремиться к давлению силой, а Украина должна готовить резерв и учитывать неизменные риски со стороны РФ.