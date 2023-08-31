Обязан ли был полицейский сначала стрелять по ногам: адвокат об инциденте в Днепре

Адвокат говорит, что в законах, инструкциях и протоколах нет информации о выстреле в ноги.

Патрульные полицейские, на которых было совершено нападение в Днепре и один из которых застрелил мужчину, не имели конкретных протоколов о выстреле в ногу или предупреждении в виде выстрела вверх.

Об этом в эфире единственного телемарафона сообщил адвокат Алексей Носов.

"Сам выстрел был на поражение, но здесь важно понять одну простую вещь, о которой многие говорят в интернете. Нет в законах, в инструкциях и протоколах каких-либо категорий вроде "выстрела в ногу", "в руку", "выстрела" вверх", "на предупреждение". Единственное, что есть в законе – это предупреждение о применении оружия, в каких случаях оно должно быть, в каких случаях его можно не делать. Это в том числе сделано для безопасности полицейских и для безопасности общества, когда есть моменты задержания опасных лиц", – рассказал Алексей Носов.

Напомним, что в Государственном бюро расследований пока не могут точно сказать, кто был за рулем Jaguar в Днепре, пассажира которого убил патрульный.

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