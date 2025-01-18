Обязательная БОВП в вузах: в Минобороны объяснили, можно ли будет отказаться от прохождения курса

Базовая общая военная подготовка будет обязательной и для парней, и для девушек, но объем курса может быть разным.

С сентября 2025 во всех вузах Украины начнется преподавание обязательного для всех студентов курса "Базовая общая военная подготовка", который будет состоять из 300 часов теоретических и практических занятий.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Сергей Мельник.

Изучать БОВП будут начиная со 2 курса обучения. Теоретическая часть курса будет обязательна и для мужчин, и для женщин. Практический курс будут обязательно проходить только парни, а девушки смогут пройти его по собственному желанию, встав на воинский учет.

"БОВП является обязательной для всех. И если студенты по каким-то принципам, например, не хотят сдать экзамен, или получили неудовлетворительную оценку, если они отказываются принять воинскую присягу, они не смогут в будущем проходить обучение в высших учебных заведениях", — пояснил замминистра.

Он подчеркнул, что люди, прошедшие БОВП, но по закону не подлежащие призыву в особый период (по возрасту, состоянию здоровья, семейным обстоятельствам и т.п.), могут быть мобилизованы только по собственному желанию.

"Сегодня каждый граждан Украины в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации должен овладеть военной методикой, военным обучением. Это в будущем принесет пользу не только в военной службе, если кто-то присоединится к рядам вооруженных сил, а также в гражданской жизни", — подчеркнул Мельник.

Поэтому законом предусмотрено, что граждане Украины, не имеющие базовой общей военной подготовки, не смогут трудоустраиваться в органы государственной службы, местные органы самоуправления и органы прокуратуры.

"Я убежден, что, например, среди женщин будет много желающих присоединиться [к изучению практического курса БОВП – ред.], потому что базовая военная подготовка развеивает туман неизвестности, который есть для многих людей. Все-таки военная служба – это нечто такое загадочно-непонятное, а сейчас еще и овеянное российскими ИПСО. И соответственно люди этого боятся, а так у них будет уже четкое представление о том, что это такое", – отметил заместитель министра обороны Сергей Мельник.

Напомним, все мужчины в 2025 году пройдут базовую военную подготовку. Сначала БОВП пройдут студенты, а затем и все остальные мужчины в возрасте от 18 до 25 лет.

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