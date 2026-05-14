Обязательная доля: кого невозможно вычеркнуть из завещания

Имущество после смерти владельца делится согласно завещанию

В Украине процедура получения имущества умершего регулируется двумя основными механизмами: по завещанию или закону.

Действующее законодательство содержит четкие предохранители, гарантирующие долю имущества определенным категориям родственников независимо от содержания завещания.

Согласно статье 1241 Гражданского кодекса Украины (ГКУ), право на обязательную долю по наследству имеют наиболее уязвимые категории наследников первой очереди. Это право действует даже в том случае, если завещатель в тексте документа прямо указал другое лицо как единственного владельца имущества.

К этому списку относятся:

малолетние и несовершеннолетние дети (как родные, так и усыновленные)

совершеннолетние дети, которые нетрудоспособны

нетрудоспособная вдова или вдовец

нетрудоспособные родители

Такие лица получают половину (50%) той доли, которая принадлежала бы им в случае наследования по закону (если бы завещания не было вообще).

Когда гарантированную долю могут уменьшить

Закон предусматривает не только право на получение имущества, но и обязанности наследника. Суд может учесть характер отношений между умершим и претендентом по наследству. Если будет доказано, что наследник годами не общался с завещателем, не оказывал ему помощи или совершал другие действия, свидетельствующие о плохих отношениях, размер обязательной части может быть уменьшен.

Что такое завещание

Завещание — личное письменное распоряжение человека своим имуществом на случай смерти. Чтобы документ был признан законным и не обжалован, он должен быть оформлен в соответствии с требованиями, определенными законом.

Открыть наследство можно только после смерти личности, поэтому и обжаловать завещание можно только после смерти завещателя, а не до наступления этого события.

