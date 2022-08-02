Обязательная эвакуация из Донецкой области: первый поезд прибыл в Кропивницкий (фото)

Во вторник, 2 августа, первый эвакуационный поезд из Донецкой области прибыл в Кропивницкий. Среди эвакуированных женщины, дети, пожилые люди, а также многие маломобильные жители.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Всех встретили и расселили, всем помогли. Спасибо местным службам, международным организациям и волонтерам. Примерная работа", — написала глава министерства.

К слову, переселенцев из Донецкой области ждут и в Полтавской области. "Полтавщина была выбрана одним из регионов, которые будут принимать жителей этой области. Наша задача – дать им нормальные условия проживания", — сообщил председатель ОВА Дмитрий Лунин.

Как сообщалось, перед началом следующего отопительного сезона государство введет обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области. Придется эвакуировать как минимум 200-220 тысяч местных жителей. Впрочем, у людей будет возможность отказаться от эвакуации в письменном виде.

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