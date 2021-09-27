Обязательная вакцинация от COVID-19: кто должен сделать прививки и как будут наказывать за отказ

Сейчас в Минздраве обнародовали предварительный список, но его могут расширить.
В Украине правительство ввело обязательную вакцинацию против коронавируса для граждан определенных профессий. Минздрав, который подготовил проект приказа о обязательных прививках, внесло предварительно в перечень педагогов и чиновников.
Соответствующий документ обнародован на сайте Федерации профсоюзов Украины.
Отмечается, если работники указанных сфер откажутся от прививки, их отстранят от исполнения обязанностей. В Минздраве объясняют, что такой подход уже предусмотрено действующим законодательством. Более того Европейский суд по правам человека в апреле этого года подтвердил положения национального законодательства, обязательная вакцинация является законным и может потребоваться в демократических обществах и не противоречащей Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Так, на период действия карантина обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники таких сфер:
- центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений.
- местных государственных администраций.
- учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессиональной перед высшими, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений.
"Указанный перечень может быть расширен в зависимости от эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса", — говорится в тексте.
Документ подлежит обсуждению.
Напомним, в Украине во время карантина для вакцинированных граждан предусмотрены некоторые послабления. Впрочем, людям, у которых есть медицинский отвод и реальные противопоказания для вакцинации, выдается соответствующая специальная медицинская справка, свидетельствующая, что этим пациентам нельзя делать прививки.