Обязательная вакцинация от COVID-19: кто должен сделать прививки и как будут наказывать за отказ

Обязательная вакцинация от COVID-19: кто должен сделать прививки и как будут наказывать за отказ

Сейчас в Минздраве обнародовали предварительный список, но его могут расширить.

В Украине правительство ввело обязательную вакцинацию против коронавируса для граждан определенных профессий. Минздрав, который подготовил проект приказа о обязательных прививках, внесло предварительно в перечень педагогов и чиновников.

Соответствующий документ обнародован на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Отмечается, если работники указанных сфер откажутся от прививки, их отстранят от исполнения обязанностей. В Минздраве объясняют, что такой подход уже предусмотрено действующим законодательством. Более того Европейский суд по правам человека в апреле этого года подтвердил положения национального законодательства, обязательная вакцинация является законным и может потребоваться в демократических обществах и не противоречащей Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Так, на период действия карантина обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники таких сфер:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений. местных государственных администраций. учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессиональной перед высшими, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений.

"Указанный перечень может быть расширен в зависимости от эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса", — говорится в тексте.

Документ подлежит обсуждению.

Напомним, в Украине во время карантина для вакцинированных граждан предусмотрены некоторые послабления. Впрочем, людям, у которых есть медицинский отвод и реальные противопоказания для вакцинации, выдается соответствующая специальная медицинская справка, свидетельствующая, что этим пациентам нельзя делать прививки.

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Новости Украины: Минздрав внедрит обязательную вакцинацию для педагогов и чиновников

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