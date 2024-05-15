Обязательно ли идти в военкомат, чтобы получить направление на ВЛК: объяснение нардепа

Для этого не обязательно идти именно в ТЦК.

В новом законе о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, упрощен порядок прохождения военно-врачебных комиссий.

Об этом рассказал сообщник закона о мобилизации, депутат Верховной Рады Федор Вениславский в эфире Radio NV.

Он отмечает, что не стоит путать получение повестки, физическое появление человека в ТЦК и прохождение военно-врачебной комиссии.

"Еще летом прошлого года мы предусмотрели очень разветвленную сеть тех врачебных заведений, где можно пройти военно-врачебную комиссию, это первое. Не обязательно идти именно в ТЦК. Обновление персональных данных через электронный кабинет без ВЛК. В привычном режиме пришлют повестку или через электронный кабинет вызовут на время, когда им необходимо будет пройти военно-врачебную комиссию", — отметил Вениславский.

Он объяснил, что это уменьшит очереди в ТЦК.

Как отмечают юристы, отказ от прохождения военно-врачебной комиссии противоречит действующему законодательству. Приказом Министерства обороны Украины № 402 от 14.08.2008 года предусмотрено, что основная цель ВЛК – обеспечение качественного призыва граждан Украины на срочную военную службу в ряды ВСУ.

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