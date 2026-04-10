Обязательно ли украинцам менять паспорт-книжечку на ID

Украинцы могут оставлять себе паспорт образца 1994 года, но в случае необходимости обновление или восстановление получат уже современную ID-карту.

Анастасия Павленко
Паспорт / © Фото из открытых источников

В Украине пока не был определен конечный срок действия паспортов гражданина Украины образца 1994 года. То есть владельцы таких документов могут и дальше пользоваться ими, если они действительны и не нуждаются в замене.

Когда паспорт нужно обменивать

Обмен паспортов старого образца на ID-карты осуществляется по желанию владельца или же в случаях, когда документ подлежит замене.

Сменить его можно по желанию. Или в случаях, если:

  • меняется информация, внесенная в паспорт (например, фамилия)

  • есть ошибки в паспорте

  • документ непригоден для использования (паспорт/фото повреждены или отсутствует его часть)

Паспорт-книжечку придется обменять на ID-карту, если владелец не вклеил фотографию в течение месяца после достижения 25 или 45 лет. В таком случае документ считается недействительным и его заменяют новым форматом.

Какое наказание за просроченный паспорт

По статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях, использование просроченного паспорта влечет за собой:

  • предупреждение при первом нарушении

  • штраф от 17 до 51 грн — за повторное нарушение в течение года

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение сократить сроки срочного изготовления документов. Теперь обмен или восстановление утраченного паспорта будет продолжаться семь рабочих дней вместо десяти.

