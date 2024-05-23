Обязательное ли направление на ВВК для всех, кто пришел в ТЦК

В настоящее время ВВК чаще всего действуют при местных военкоматах, поэтому после визита в ТЦК вам сразу дадут направление на прохождение осмотра.

ТЦК рассматривает направление на военно-врачебную комиссию индивидуально.

Об этом сообщил заместитель главы мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева — подполковник Павел Литвин, пишет "Громадське".

"Пройти ВВК придется, в частности, тем, кто имеет статус "в розыске". Если человек много лет не обновлял данные о состоянии здоровья — понятно, что его немедленно нужно отправить на ВВК", — сказал он.

Если человек непригоден к службе — нет смысла держать его на военном учете: это и упростит работу центра комплектования, и позволит лишний раз не тревожить человека. Поэтому информация о состоянии здоровья важна для учетных данных.

В то же время, военно-врачебной комиссии могут избежать люди с бронированием — например, военнообязанные, работающие в критической инфраструктуре. В таком случае, для ТЦК нецелесообразно направлять на ВВК гражданина, которого все равно не мобилизируют в ближайшее время.

Напомним, что электронный военный билет будет создан на базе реестра "Оберіг". Также благодаря системе будет доступно бронирование военнообязанных.

Кроме того, стало известно, кому и когда нужно прийти в ТЦК даже без повестки.

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