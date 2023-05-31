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Обязательный техосмотр в Украине 2023: какие изменения нужно знать водителям

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
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Обязательный техосмотр в Украине 2023: какие изменения нужно знать водителям

Обязательный технический осмотр

Обновления в техосмотре транспортных средств, какие произошли изменения читайте в материале ТСН.ua

Кому нужно пройти техосмотр в 2023 году 

Как часто нужно проходить техническое освидетельствование регулируется 35 статьей Закона О дорожном движении. ТО должны проходить транспортные средства, двигающиеся по магистральным дорогам любой формы регистрации собственности.

В 2023 году техосмотр станет обязательным для следующих типов транспортных средств.

  • Большие грузовые авто, которым больше года – один раз в год.
  • Автобусы, которые находятся в использовании более двух лет – раз в шесть месяцев.
  • Грузово-пассажирские авто весом до 3,5 тонны, которым более 2 лет – один раз в 2 года
  • Легковые автомобили, которые используют для работы в такси старше 2 лет – один раз в год.
  • Тракторы колесные, используемые более 2 лет – один раз в 2 года.
  • Специализированный автотранспорт (транспорт для устранения аварий и уборки, автокраны, пожарные автомобили, автомобильные башни, мусоровозы, техническая и медицинская помощь) – ежегодно.
  • Колесно-транспортные средства, используемые для транспортировки опасных, токсичных и легковоспламеняющихся грузов – один год со дня изготовления транспортного средства и каждые шесть месяцев после этого.

После проведения испытаний транспортного средства составляется протокол, в котором указывают срок, когда необходимо будет пройти следующий ТО.

Кто может не проходить техосмотр:

  • Все автомобили, прицепы и полуприцепы для них независимо от их срока эксплуатации, но при условии, что они не используются для получения прибыли.
  • Новые легковушки и прицепы, которые используются для коммерческих перевозок, но их срок эксплуатации не превышает 2 лет.

19 мая 2023 года Кабинет Министров принял постановление, которое должно усовершенствовать процедуру прохождения обязательного техконтроля транспортных средств.

Что изменилось в законе о техосмотре

Для водителей ничего не изменилось – по-прежнему им нужно будет пройти техосмотр транспорта в нужные сроки. Нововведения касаются фиксации ТО, речь идет об е-протоколе и видеофиксации.

По результатам проверки технического состояния будет составлен электронный протокол, информация об этом занесена в Единый государственный реестр транспортных средств. При необходимости его можно будет распечатать на бумаге.

Чтобы минимизировать риск коррупции при проведении технического осмотра, будет вестись видеофиксация. Доступ к видеоматериалам может быть предоставлен после соответствующего запроса органам власти, местного самоуправления, физическим и юридическим лицам.

Среди новшеств также появились:

  • Имплементация требований проверки технического состояния транспортных средств, установленных Директивой 2014/45/ЕС от 3 апреля 2014 года. Документ обязывает государства-члены проводить периодические проверки безопасности и выбросов большинства типов транспортных средств.
  • Определение исключительного перечня правовых оснований, на которые смогут опираться те, кто отказывается проходить ТО.

Документы необходимы для прохождения техосмотра

Список документов зависит от назначения транспортного средства, его типа и владельца.

Обязательные документы для всех транспортных средств для прохождения ТО таковы:

  • Паспорт гражданина Украины (для представителя).
  • Техпаспорт на транспортное средство (свидетельство о регистрации ТС).
  • Доверенность на право прохождения техконтроля (для физического лица).
  • Копия свидетельства государственной регистрации юридического лица (для юридического лица).

Штрафы за пропущенный техосмотр

Штрафовать будут только транспортные средства, которые обязательно должны были пройти техосмотр.

Размеры штрафов таковы:

  • Просроченный ТО – 3400 гривен.
  • Повторное нарушение – 17 тысяч гривен.
  • Нарушение технического досмотра со стороны должностных лиц – до 34 тысяч гривен.

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