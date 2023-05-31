Обязательный техосмотр в Украине 2023: какие изменения нужно знать водителям

Обновления в техосмотре транспортных средств, какие произошли изменения читайте в материале ТСН.ua
Кому нужно пройти техосмотр в 2023 году
Как часто нужно проходить техническое освидетельствование регулируется 35 статьей Закона О дорожном движении. ТО должны проходить транспортные средства, двигающиеся по магистральным дорогам любой формы регистрации собственности.
В 2023 году техосмотр станет обязательным для следующих типов транспортных средств.
- Большие грузовые авто, которым больше года – один раз в год.
- Автобусы, которые находятся в использовании более двух лет – раз в шесть месяцев.
- Грузово-пассажирские авто весом до 3,5 тонны, которым более 2 лет – один раз в 2 года
- Легковые автомобили, которые используют для работы в такси старше 2 лет – один раз в год.
- Тракторы колесные, используемые более 2 лет – один раз в 2 года.
- Специализированный автотранспорт (транспорт для устранения аварий и уборки, автокраны, пожарные автомобили, автомобильные башни, мусоровозы, техническая и медицинская помощь) – ежегодно.
- Колесно-транспортные средства, используемые для транспортировки опасных, токсичных и легковоспламеняющихся грузов – один год со дня изготовления транспортного средства и каждые шесть месяцев после этого.
После проведения испытаний транспортного средства составляется протокол, в котором указывают срок, когда необходимо будет пройти следующий ТО.
Кто может не проходить техосмотр:
- Все автомобили, прицепы и полуприцепы для них независимо от их срока эксплуатации, но при условии, что они не используются для получения прибыли.
- Новые легковушки и прицепы, которые используются для коммерческих перевозок, но их срок эксплуатации не превышает 2 лет.
19 мая 2023 года Кабинет Министров принял постановление, которое должно усовершенствовать процедуру прохождения обязательного техконтроля транспортных средств.
Что изменилось в законе о техосмотре
Для водителей ничего не изменилось – по-прежнему им нужно будет пройти техосмотр транспорта в нужные сроки. Нововведения касаются фиксации ТО, речь идет об е-протоколе и видеофиксации.
По результатам проверки технического состояния будет составлен электронный протокол, информация об этом занесена в Единый государственный реестр транспортных средств. При необходимости его можно будет распечатать на бумаге.
Чтобы минимизировать риск коррупции при проведении технического осмотра, будет вестись видеофиксация. Доступ к видеоматериалам может быть предоставлен после соответствующего запроса органам власти, местного самоуправления, физическим и юридическим лицам.
Среди новшеств также появились:
- Имплементация требований проверки технического состояния транспортных средств, установленных Директивой 2014/45/ЕС от 3 апреля 2014 года. Документ обязывает государства-члены проводить периодические проверки безопасности и выбросов большинства типов транспортных средств.
- Определение исключительного перечня правовых оснований, на которые смогут опираться те, кто отказывается проходить ТО.
Документы необходимы для прохождения техосмотра
Список документов зависит от назначения транспортного средства, его типа и владельца.
Обязательные документы для всех транспортных средств для прохождения ТО таковы:
- Паспорт гражданина Украины (для представителя).
- Техпаспорт на транспортное средство (свидетельство о регистрации ТС).
- Доверенность на право прохождения техконтроля (для физического лица).
- Копия свидетельства государственной регистрации юридического лица (для юридического лица).
Штрафы за пропущенный техосмотр
Штрафовать будут только транспортные средства, которые обязательно должны были пройти техосмотр.
Размеры штрафов таковы:
- Просроченный ТО – 3400 гривен.
- Повторное нарушение – 17 тысяч гривен.
- Нарушение технического досмотра со стороны должностных лиц – до 34 тысяч гривен.
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