Обязательный техосмотр в Украине 2023: какие изменения нужно знать водителям

Обновления в техосмотре транспортных средств, какие произошли изменения читайте в материале ТСН.ua

Кому нужно пройти техосмотр в 2023 году

Как часто нужно проходить техническое освидетельствование регулируется 35 статьей Закона О дорожном движении. ТО должны проходить транспортные средства, двигающиеся по магистральным дорогам любой формы регистрации собственности.

В 2023 году техосмотр станет обязательным для следующих типов транспортных средств.

Большие грузовые авто, которым больше года – один раз в год.

Автобусы, которые находятся в использовании более двух лет – раз в шесть месяцев.

Грузово-пассажирские авто весом до 3,5 тонны, которым более 2 лет – один раз в 2 года

Легковые автомобили, которые используют для работы в такси старше 2 лет – один раз в год.

Тракторы колесные, используемые более 2 лет – один раз в 2 года.

Специализированный автотранспорт (транспорт для устранения аварий и уборки, автокраны, пожарные автомобили, автомобильные башни, мусоровозы, техническая и медицинская помощь) – ежегодно.

Колесно-транспортные средства, используемые для транспортировки опасных, токсичных и легковоспламеняющихся грузов – один год со дня изготовления транспортного средства и каждые шесть месяцев после этого.

После проведения испытаний транспортного средства составляется протокол, в котором указывают срок, когда необходимо будет пройти следующий ТО.

Кто может не проходить техосмотр:

Все автомобили, прицепы и полуприцепы для них независимо от их срока эксплуатации, но при условии, что они не используются для получения прибыли.

Новые легковушки и прицепы, которые используются для коммерческих перевозок, но их срок эксплуатации не превышает 2 лет.

19 мая 2023 года Кабинет Министров принял постановление, которое должно усовершенствовать процедуру прохождения обязательного техконтроля транспортных средств.

Что изменилось в законе о техосмотре

Для водителей ничего не изменилось – по-прежнему им нужно будет пройти техосмотр транспорта в нужные сроки. Нововведения касаются фиксации ТО, речь идет об е-протоколе и видеофиксации.

По результатам проверки технического состояния будет составлен электронный протокол, информация об этом занесена в Единый государственный реестр транспортных средств. При необходимости его можно будет распечатать на бумаге.

Чтобы минимизировать риск коррупции при проведении технического осмотра, будет вестись видеофиксация. Доступ к видеоматериалам может быть предоставлен после соответствующего запроса органам власти, местного самоуправления, физическим и юридическим лицам.

Среди новшеств также появились:

Имплементация требований проверки технического состояния транспортных средств, установленных Директивой 2014/45/ЕС от 3 апреля 2014 года. Документ обязывает государства-члены проводить периодические проверки безопасности и выбросов большинства типов транспортных средств.

Определение исключительного перечня правовых оснований, на которые смогут опираться те, кто отказывается проходить ТО.

Документы необходимы для прохождения техосмотра

Список документов зависит от назначения транспортного средства, его типа и владельца.

Обязательные документы для всех транспортных средств для прохождения ТО таковы:

Паспорт гражданина Украины (для представителя).

Техпаспорт на транспортное средство (свидетельство о регистрации ТС).

Доверенность на право прохождения техконтроля (для физического лица).

Копия свидетельства государственной регистрации юридического лица (для юридического лица).

Штрафы за пропущенный техосмотр

Штрафовать будут только транспортные средства, которые обязательно должны были пройти техосмотр.

Размеры штрафов таковы:

Просроченный ТО – 3400 гривен.

Повторное нарушение – 17 тысяч гривен.

Нарушение технического досмотра со стороны должностных лиц – до 34 тысяч гривен.

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