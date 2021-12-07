"Обычное планирование в чрезвычайных ситуациях": в посольстве США отрицают эвакуацию из Украины

"Обычное планирование в чрезвычайных ситуациях": в посольстве США отрицают эвакуацию из Украины

В то же время, в дипломатическом представительстве отметили, что планируют определенные меры на случай ухудшения ситуации с безопасностью.

Во вторник, 7 декабря, в посольстве США в Киеве сообщили, что в настоящее время не планируется эвакуация правительственного персонала или американских граждан из Украины.

Сответствующее сообщение появилось в Twitter дипломатического представительства.

"Правительство США не рассматривает вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан из Украины", – уверяют в посольстве.

В то же время дипломаты отметили, что на случай ухудшения ситуации с безопасностью в Украине проводится разработка определенных планов.

"Мы проводим обычное планирование действий в чрезвычайных ситуациях, как всегда это делаем, в случае серьезного ухудшения ситуации с безопасностью", — пояснили в посольстве.

Ранее телеканал CNN сообщил, что администрация США разрабатывает план эвакуации американских граждан из Украины в случае чрезвычайной ситуации на фоне напряженной обстановки у границ с Россией.

Напомним, американская разведка обнаружила, что Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах. Уже в начале следующего года Россия может применить 175 тысяч военнослужащих.

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