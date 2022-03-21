Обычные воры: россияне украли из оккупированного Бердянска корабли с украинским зерном

Там было несколько десятков тысяч тонн украинского зерна.
Из временно оккупированного Бердянска из морского порта исчезли пять кораблей, загруженных несколькими десятками тысяч тонн зерна.
Об этом во время телемарафона UA вместе сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
“Жители Бердянска сообщают, что в порту стояли пять кораблей. Некоторые из них были полностью загружены – это мы видим по таможенным документам, некоторые частично загружены. Несколько дней назад эти корабли исчезли из Бердянского порта. Как говорят люди, они были куда-то отогнаны российскими буксирами. Там было несколько десятков тысяч тонн украинского зерна”, – сказал Старух.
По словам Старуха, устанавливается, куда были отогнаны корабли с украинским зерном.
В оккупированном россиянами Бердянске Запорожской области местные жители вышли на проукраинский митинг с сине-желтой символикой. Люди требуют, чтобы захватчики ушли из города по направлению корабля. На что кафиры начали разгонять мирный протест насильственными методами.