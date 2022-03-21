Обычные воры: россияне украли из оккупированного Бердянска корабли с украинским зерном

Там было несколько десятков тысяч тонн украинского зерна.

Из временно оккупированного Бердянска из морского порта исчезли пять кораблей, загруженных несколькими десятками тысяч тонн зерна.

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Об этом во время телемарафона UA вместе сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

“Жители Бердянска сообщают, что в порту стояли пять кораблей. Некоторые из них были полностью загружены – это мы видим по таможенным документам, некоторые частично загружены. Несколько дней назад эти корабли исчезли из Бердянского порта. Как говорят люди, они были куда-то отогнаны российскими буксирами. Там было несколько десятков тысяч тонн украинского зерна”, – сказал Старух.

По словам Старуха, устанавливается, куда были отогнаны корабли с украинским зерном.

В оккупированном россиянами Бердянске Запорожской области местные жители вышли на проукраинский митинг с сине-желтой символикой. Люди требуют, чтобы захватчики ушли из города по направлению корабля. На что кафиры начали разгонять мирный протест насильственными методами.