Обычный огород скрывал древнюю тайну: сенсационные раскопки на Тернопольщине

Раскопки в поселке Гусятин / © Гусятинський краєзнавчий музей

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На частном огороде в поселке Гусятин Тернопольской области археологи раскопали фундамент жилища трипольской культуры. Ученые предполагают, что находка может являться частью большего поселения площадью около одного гектара.

Об этом рассказал лектор-экскурсовод Гусятинского краеведческого музея Тарас Василик в комментарии ZAXID.NET.

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Находку обнаружили еще в прошлом году, однако к полноценным раскопкам археологи приступили только сейчас. Пока удалось исследовать фундамент одного жилища.

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По словам Василика, чтобы установить точное количество жилищ на участке, необходима геомагнитная разведка грунта, однако пока на нее нет средств.

Фундамент жилища. / © Гусятинський краєзнавчий музей

Интересно, что хозяева участка годами находили во время работы на огороде фрагменты трипольской керамики и передавали их в местный музей.

«Это были глиняные куски кувшинов разной формы. Примечательно, что это были фрагменты с традиционным для трипольской культуры орнаментом. С этого одного огорода мы составили коллекцию экспонатов и показываем ее в музее», – рассказал Василик.

Именно эти находки и стали основанием для более детального исследования участка и привлечения археологов из Львова.

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Что археологи надеются найти дальше

На месте работает команда Института украиноведения им. Крипьякевича НАН Украины под руководством старшего научного сотрудника Яны Яковишиной.

По ее словам, сейчас идет первый этап разведывальных работ. Границы поселения пока неизвестны, однако его приблизительная площадь может составлять около одного гектара.

«Далее мы полностью раскроем жилища и будем их исследовать. Надеюсь, что там найдем элементы интерьера. Но это уже будут работы весной следующего года, равно как и геомагнитная разведка», – рассказала археолог.

Ученые предполагают, что поселение могло располагаться на участке над рекой Збруч. Место с трех сторон защищено обрывами и склонами, а доступ к нему возможен только с одной стороны мыса.

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Археологи также надеются найти на входе в поселение оборонный ров.

Трипольская культура существовала в VI–III тысячелетиях до нашей эры на территории современных Украины, Молдовы и Румынии. Она известна большими поселениями, расписной керамикой и развитым земледелием.

Ранее сообщалось, что во время осмотра памятника трипольской культуры возле села Медыня, что в Ивано-Франковской области, ученые обнаружили немало артефактов, возраст которых превышает пять тысячелетий. Их нашли на распаханном поле в урочищах Лазы и Чумалы.

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