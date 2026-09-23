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От врача до миллионерши: жена фигуранта «Карфагена» заработала 17 «лимонов» — расследование
Женщина работала в Ровенском роддоме. Согласно декларациям ее мужа, последний раз зарплату в медучреждении она получала в 2020 году — 1 873 гривны.
Жена фигуранта резонансного дела НАБУ и САП «Карфаген» Татьяна Тимошенко за два с половиной года предпринимательской деятельности получила около 17 миллионов гривен дохода. До этого женщина работала врачом в Ровенском роддоме.
Об этом сообщает «Следствие.Инфо».
Сама Тимошенко возразила, что зарабатывала такие большие суммы, и посоветовала журналистам расследовать другие дела, которые, по ее мнению, более настоятельны.
Жена фигуранта «Карфагена» за первые месяцы заработала миллионы
В августе 2023 года Татьяна Тимошенко открыла ФЛП. Среди основных видов деятельности были, в частности, снабжение готовыми блюдами и торговля мебелью. Согласно декларациям ее мужа Ивана Тимошенко, за четыре месяца 2023 она получила 4,7 миллиона гривен дохода.
В 2024 году ее доход составил 5,9 миллиона гривен, а в 2025-м — 6,4 миллиона. За два с половиной года предпринимательской деятельности Татьяна Тимошенко заработала около 17 миллионов гривен.
В октябре 2025 года она закрыла ФЛП, а в августе 2026-го снова открыла его. Теперь основным видом деятельности является предоставление недвижимости в аренду.
Ранее Тимошенко работала врачом
Татьяна Тимошенко окончила Буковинский государственный медицинский университет и работала в Ровенском роддоме. Согласно декларациям ее мужа, последний раз зарплату в медучреждении она получала в 2020 году — 1 873 гривны.
Журналисты «Следствия.Инфо» позвонили по телефону Тимошенко, чтобы спросить, каким именно бизнесом она занимается и как смогла получить миллионные доходы.
На вопрос журналистки, как ей удалось заработать 4,6 миллиона гривен, женщина ответила:
«А вы, пожалуйста, расскажите, сколько вы зарабатываете?»
Когда журналистка отметила, что не зарабатывает 6 миллионов гривен, Тимошенко заявила:
«Ой, а сейчас не надо это говорить, потому что я не зарабатывала таких сумм огромных, как вы подчеркиваете. А даже если я их зарабатывала, вы…».
После уточнения журналистки, что соответствующие суммы указаны в декларациях ее мужа, Тимошенко заявила, что обратится к адвокату, если журналистка еще раз позвонит по телефону.
Что говорят в САП о бизнесе близких лиц
Прокурор САП Николай Карась рассказал, что правоохранители исследуют не только период работы Сергея Крапивы в должности заместителя начальника Департамента международного сотрудничества Офиса Генпрокурора.
По версии следствия, с июля 2023 Кропива также мог легализовывать взятки и «откаты», полученные во время работы в Одесской ОГА. Там в тот же период работал и Иван Тимошенко.
Правоохранители, в частности, устанавливают, могли ли для этого использовать ФЛП близких лиц.
«Мы пока будем устанавливать определенные маршруты: каким образом и когда ФЛП открывались, была ли это реальная хозяйственная деятельность, или она была похожа на ту, которую мы установили в конце 2025–2026 года», — сказал Карась.
По его словам, следствие проверяет банковские операции, имущество, оформленное на родственников и других доверенных людей, внесение наличных на счета и операции, которые могли быть фиктивными.
Операция «Карфаген» — что известно
В начале сентября НАБУ и САП провели антикоррупционную спецоперацию «Карфаген». По данным САП, должностное лицо Офиса Генпрокурора Сергей Кропива при «полной поддержке» бывшего генпрокурора Руслана Кравченко якобы обеспечивало «крышу» для мошеннических колцентров.
В рамках расследования также фигурирует Иван Тимошенко. По данным САП, он якобы помогал Крапиве с бытовыми вопросами и организацией комфорта для него и Кравченко. Кроме того, по версии правоохранителей, Тимошенко собирала средства с коллег и друзей на подарки и участвовала в выборе мотоцикла Harley-Davidson для Крапивы.