Обыграла первую ракетку мира: Свитолина вышла в полуфинал "Уимблдона"

Украинская теннисистка одержала одну из главных побед в карьере.

Элина Свитолина 11 июня вышла в четвертьфинал "Уимблдона". Ее удалось одолеть первую ракетку мира Игу Швентек.

Об этом сообщает телеграмма-канал Tribuna.com Украина.

Свитолина обыграла Швентек со счетом:

7:5;

6:7;

6:2.

Во время матча Элина всем продемонстрировала свой волевой характер. Мы гордимся мощным достижением украинки.

Ранее мы сообщали, что Свитолина обыграла белорусскую Викторию Азаренко. Так, украинка вышла в 1/4 финала Wimbledon.

После матча Азаренко освистали зрители. Таким образом, британская публика продемонстрировала свое отношение к стране-агрессору.

"После рождения дочери это второй самый счастливый момент в моей жизни", – эмоционально прокомментировала Свитолина.

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