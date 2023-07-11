Обыграла первую ракетку мира: Свитолина вышла в полуфинал "Уимблдона"

Украинская теннисистка одержала одну из главных побед в карьере.
Элина Свитолина 11 июня вышла в четвертьфинал "Уимблдона". Ее удалось одолеть первую ракетку мира Игу Швентек.
Об этом сообщает телеграмма-канал Tribuna.com Украина.
Свитолина обыграла Швентек со счетом:
- 7:5;
- 6:7;
- 6:2.
Во время матча Элина всем продемонстрировала свой волевой характер. Мы гордимся мощным достижением украинки.
Ранее мы сообщали, что Свитолина обыграла белорусскую Викторию Азаренко. Так, украинка вышла в 1/4 финала Wimbledon.
После матча Азаренко освистали зрители. Таким образом, британская публика продемонстрировала свое отношение к стране-агрессору.
"После рождения дочери это второй самый счастливый момент в моей жизни", – эмоционально прокомментировала Свитолина.
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