Обыск у начальника Закарпатского ТЦК: депутат сообщил, что найдено

Начальник Закарпатского областного ТЦК и СП Андрей Савчук

Во время обысков у начальника Закарпатского областного ТЦК и СП Андрея Савчука правоохранители нашли 100 тыс. долл. наличными. Эти деньги не были задекларированы.

Об этом сообщил депутат Ужгородского городского совета, экс-журналист Виталий Глагола.

«Как мне удалось узнать из своих информированных источников, во время обыска по месту жительства руководителя Закарпатского областного ТЦК и СП, полковника Андрея Савчука, правоохранители обнаружили около 100 тысяч долларов США наличными», — написал депутат в Сети.

По предварительным данным, найденные у Савчука средства не были задекларированы.

Сейчас правоохранители фиксируют изъятое и проверяют происхождение денег в рамках следственных действий.

«Официальных комментариев от правоохранительных органов относительно найденных денег на данный момент нет. Продолжаю выяснять детали», — добавил Глагола.

Напомним, ранее Глагола и СМИ сообщили, что СБУ и полиция 29 декабря проводят санкционированные обыски у руководителя Закарпатского областного ТЦК и его подчиненных. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства по факту незаконного лишения свободы граждан. Детали дела обещают обнародовать позже.