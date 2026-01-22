- Дата публикации
Обыски на таможенном посту "Луцк": детективы НАБУ и САП обнаружили пачки иностранной наличности (фото)
НАБУ сообщило об обысках на Волынской таможне и в других помещениях, связанных с должностными лицами. Более 850 тыс. долларов изъято. Задержаний нет.
Более 850 тыс. долларов наличными было обнаружено на Волынской таможне и в других помещениях, связанных с должностными лицами.
Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.
Там сообщили, что в рамках уголовного производства детективы НАБУ с участием прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыски на таможенном посту «Луцк» Волынской таможни, а также в ряде других помещений, которыми пользовались чиновники этого подразделения.
В ходе обыска на одном из объектов правоохранители обнаружили и изъяли денежные средства на сумму более 850 тыс. долларов США.
В НАБУ отметили, что все следственные действия происходили в рамках действующего законодательства.
На данный момент задержаний не проводили, сообщений о подозрении ни одному лицу не вручали.
Дополнительная информация не разглашается с учетом необходимости сохранения тайны досудебного расследования.
Напомним, НАБУ разоблачило топ-чиновников ГПСУ на взятках. В ведомстве имена не называют. Тем не менее, по данным бюро, среди подозреваемых по делу фигурируют генерал, бывший глава Госпогранслужбы, начальник отдела пункта пропуска Госпогранслужбы, а также бывшее должностное лицо Госпогранслужбы.