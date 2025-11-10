Обыски проводятся у министра юстиции и «Энергоатоме» — нардеп

Реклама

В ряд чиновников 10 ноября проводятся обыски. В частности, речь идет об эксминистре энергетики Германе Галущенко.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его данным, обыски проводятся у министра юстиции Украины Германа Галущенко.

«И у Германа Галущенко тоже обыск НАБУ. Какое совпадение. И это еще не все», — пишет он.

Более того, НАБУ, вероятно, посетили и «Энергоатом».

«И в Энергоатоме говорят тоже. Прям не день, а праздник», — отметил Железняк.

Как писал ранее журналист Юрий Николов, Галущенко стал объектом НАБУ еще в 2024 году. Сообщалось, что 15 августа по месту жительства и работы чиновника были проведены обыски по делу бывшего заместителя главы Минэнерго Александра Хейла, которого, по версии ведомства, правоохранители задержали на взятке якобы «при содействии министра».

«То есть в парламентском зале обязательно прозвучал бы вопрос об обыске, его изъятых причинах. И одна из важнейших фигур в вертикали Ермака-Миндича стала бы источником еще большего скандала и точно бы попала международные СМИ», — писал журналист.

Поэтому, считает он, разговоры о том, что замминистра Хейла задержали при содействии Галущенко, это самый обычный пиар. Ведь известно, что Галущенко узнал о задержании своего заместителя «с поличным» постфактум.

Более того, говорит Николов, из дела Хейла понятно, что в Минэнерго действует организованная система коррупционных потоков.

Напомним, утром 10 ноября детективы НАБУ пришли с обысками к бизнесмену и совладельцу студии «Квартал 95» Тимуру Миндичу.

По информации «УП», соратник президента Владимира Зеленского скрылся из Украины за несколько часов до обысков. Других деталей пока нет.