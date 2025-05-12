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- Украина
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Обыски у чиновников Нацгвардии: НАБУ и САП прокомментировали ситуацию
В настоящее время детали расследования в отношении чиновников Нацгвардии остаются закрытыми для публики.
Правоохранительные органы Украины, в частности НАБУ и САП, воздерживаются от комментариев по поводу ситуации с чиновниками Национальной гвардии. О ходе расследования не предоставляется дополнительная информация, и все вопросы остаются без ответа.
Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ и САП.
«В целях достижения целей расследований НАБУ и САП не комментируют ход и результаты следственных действий в своих уголовных производствах. НАБУ и САП информируют общество исключительно о результатах следствия на этапе, когда у следователей и прокуроров по делам достаточно доказательств для сообщения лицам о подозрении», — говорится в сообщении.
В САП объяснили, что проведение следственных действий не свидетельствует о виновности лиц, к которым они применяются. Это стандартная процедура для определения всех обстоятельств дела и проверки имеющихся версий. Цель — собрать доказательства, которые позволят установить истину: имело ли место правонарушение и причастны ли к нему конкретные лица. Все решения по результатам расследования будут обнародованы исключительно официальными каналами.
Напомним, 10 мая 6 должностных лиц руководящего звена направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии отстранены от должностей. МВД назначило служебное расследование.