Украина
184
1 мин

Обыски у экс-главы ГПСУ и пограничников на Закарпатье связаны между собой: депутат раскрыл детали

Именно через пункты пропуска в Закарпатье были организованы основные каналы контрабанды сигарет под опекой Дейнека, пояснил Виталий Глагола.

Светлана Несчетная
Обыски НАБУ

Обыски НАБУ / © НАБУ

Дополнено новыми материалами

Обыски НАБУ у пограничников в Закарпатье и экс-глава Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко связаны между собой.

Об этом сообщил депутат Ужгородского городского совета от партии «Родное Закарпатье», эксжурналист и блогер Виталий Глагола в Telegram, ссылаясь на данные журналиста Евгения Плинского.

Отмечается, что обыски, которые проводит НАБУ у экс-главы Госпогранслужбы Сергея Дейнека, проходят также у связанных с ним лиц в Закарпатской области.

«Именно через пункты пропуска на Закарпатье были организованы основные каналы контрабанды сигарет под опекой Дейнека», — сообщает журналист Евгений Плинский.

Что предшествовало

Ранее мы сообщали, что НАБУ и САП проводят обыски у бывшего главы Госпогранслужбы Украины. Речь идет о Сергее Дейнеке. Его подозревают в организации беспрепятственного пересечения границы для мужчин.

В 2023 году схема работала под контрабанду сигарет. Для маскировки использовали машины с регистрацией в Чехии и Австрии и номера, похожие на дипломатические. У пассажиров были дипломатические паспорта, что позволяло избегать досмотров в странах ЕС.

