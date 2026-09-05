Обыски у генпрокурора и его заместительницы: в ОГП раскрыли подробности дела о мошеннических колл-центрах

Офис генерального прокурора / © УНІАН

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В Офисе генерального прокурора прокомментировали проведенные ночью обыски в служебных помещениях генерального прокурора, первого заместителя генерального прокурора и других сотрудников ОГП, а также расследование НАБУ относительно возможной причастности одного из сотрудников прокуратуры к противоправной деятельности, связанной с работой мошеннических колл-центров.

Официальное заявление Офиса генерального прокурора опубликовано в социальных сетях.

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В ОГП подчеркнули, что эти два вопроса необходимо рассматривать отдельно.

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В то же время в прокуратуре заявили о готовности содействовать расследованию НАБУ и подчеркнули необходимость соблюдения всеми правоохранительными органами процессуальных гарантий и пределов судебных разрешений.

О готовности содействовать расследованию НАБУ

В Офисе генерального прокурора отметили, что не ставят под сомнение право НАБУ проверять имущественное положение сотрудника ОГП, его контакты, возможные связи и другие обстоятельства, которые могут иметь значение для уголовного производства.

«Использование должности, статуса сотрудника прокуратуры или служебных полномочий для прикрытия или содействия какой-либо преступной деятельности недопустимо и будет влечь за собой ответственность, предусмотренную законом», — заявили в ОГП.

По данным ведомства, в отношении сотрудника ОГП, фигурирующего в расследовании НАБУ, в настоящее время решается вопрос о его увольнении из органов прокуратуры. Кроме того, начато служебное расследование.

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В Офисе генерального прокурора заверили, что будут оказывать следствию необходимое содействие и предоставлять информацию, предусмотренную законом.

«Позиция Генерального прокурора принципиальна: статус сотрудника прокуратуры не может служить способом уклонения от ответственности или прикрытием для возможной преступной деятельности», — говорится в заявлении.

В то же время в ОГП подчеркнули, что расследование в отношении конкретного должностного лица должно проводиться в рамках соответствующего уголовного производства и с соблюдением установленных законом процессуальных гарантий.

О ночных обысках в ОГП

Вторым вопросом, на котором сосредоточились в ОГП, стали следственные действия НАБУ в служебных помещениях руководства прокуратуры.

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По данным ведомства, около полуночи детективы НАБУ провели обыски в помещениях, которыми пользуются генеральный прокурор, первый заместитель генерального прокурора, другие сотрудники и структурные подразделения ГП.

В прокуратуре заявили, что масштаб проведенных следственных действий, их фактическое обоснование и перечень материалов, к которым получили доступ следователи, требуют отдельной правовой оценки.

«Неукоснительное соблюдение закона, процессуальных гарантий и пределов судебных разрешений должно обеспечиваться всеми правоохранительными органами», — отметили в ОГП.

По информации прокуратуры, среди документов, к которым был получен доступ в ходе обысков, находились материалы других уголовных дел.

В частности, речь идет о производстве по делу о возможных противоправных действиях близких лиц, связанных с руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Расследование этого дела проводилось под процессуальным руководством ГП, а руководство САП, как утверждают в прокуратуре, было проинформировано о его существовании и ходе.

Кроме того, детективы получили доступ к материалам другого уголовного дела, в частности к информации, полученной в ходе проведения негласных следственных (розыскных) действий в отношении возможной противоправной деятельности сотрудников НАБУ и САП.

«В этих условиях ОГП считает необходимым установить, соответствовал ли фактический объем доступа детективов предмету уголовного производства, в рамках которого проводились обыски», — заявили в ведомстве.

В ОГП подчеркнули, что речь идет не об отрицании права на проведение следственных действий, а о необходимости проверить конкретные процессуальные обстоятельства — в частности, к каким материалам получили доступ детективы, были ли они осмотрены, скопированы или изъяты, и охватывались ли они соответствующими судебными разрешениями.

Об обысках в кабинете генерального прокурора

Отдельный раздел заявления прокуратура посвятила судебным постановлениям, на основании которых проводились следственные действия в отношении руководства ОГП.

В Офисе генерального прокурора обратили внимание на приведенные в постановлении разговоры сотрудников прокуратуры, касавшиеся, в частности, бытовых вопросов. Среди них — упоминание о «темной плитке» в одном из помещений, которым пользуется генеральный прокурор, а также обсуждение установки сигнализации и внутренних датчиков.

Согласно версии, изложенной в материалах постановления, эти разговоры могут быть связаны со средствами, которые, по предположению следствия, могли иметь противоправное происхождение.

В то же время в ОГП подчеркнули, что, по их оценке, в приведенных материалах нет прямых данных о том, что генеральный прокурор давал указания содействовать деятельности мошеннических колл-центров, препятствовал их разоблачению или расследованию, предупреждал кого-либо о запланированных следственных действиях, получал средства от такой деятельности или неправомерную выгоду.

Кроме того, по утверждению ОГП, в постановлении нет прямых данных о том, что генеральный прокурор оплачивал ремонт, установку сигнализации или другие услуги за счет средств преступного происхождения.

«Связь между приведенными бытовыми разговорами и возможной преступной деятельностью в материалах обосновывается преимущественно предположениями», — заявили в Офисе генерального прокурора.

В ведомстве обратили внимание на формулировки, использованные в постановлении, в частности «вероятно», «возможная осведомленность», «не исключает» и «могут быть». Именно поэтому, по мнению ОГП, достаточность приведенных данных для проведения следственных действий в служебных помещениях генерального прокурора требует отдельной оценки.

В ОГП разъяснили ситуацию с приказом № 309

Еще одним аргументом, упомянутым в судебном постановлении, стал приказ № 309 «Об организации деятельности прокуроров в уголовном производстве».

В пункте 169 постановления приводится разговор, в котором сотрудник ОГП якобы передает договоренность со «шефом», под которым следствие подразумевает генерального прокурора, о внесении изменений в данный документ.

В Офисе генерального прокурора заявили, что генеральный прокурор не подписывал никаких подобных изменений.

«Они не были приняты и не вступили в силу. Таким образом, речь идет об обсуждении возможного управленческого решения, которое фактически не было реализовано», — отметили в ведомстве.

По мнению ОГП, это обстоятельство также следовало учитывать при оценке достаточности оснований для проведения обыска.

О первом заместителе генерального прокурора

Отдельно в ОГП прокомментировали упоминания в судебном постановлении о первом заместителе генерального прокурора Марии Вдовиченко.

По данным ведомства, приведенные в постановлении разговоры касаются координации и проведения следственных действий в рамках уголовных дел, связанных с деятельностью колл-центров.

В частности, в материалах фигурирует термин «реализация», который, как отметили в ОГП, сам суд связывает с возможным проведением обысков в колл-центрах.

Таким образом, в прокуратуре подчеркивают, что речь идет об обсуждении проведения правоохранительной операции в отношении лиц, деятельность которых проверялась в рамках уголовного производства.

«В то же время это обсуждение в дальнейшем используется как один из элементов версии о возможном содействии этим же лицам», — заявили в ОГП.

В ведомстве считают, что расследованию, по своей правовой природе являющемуся законным, в отношении call-центров фактически придали противоположное уголовно-правовое содержание — ее использовали в качестве аргумента в подтверждение возможного содействия деятельности объектов, в отношении которых эти следственные действия и готовились.

Другие беседы, по данным ОГП, касались необходимости систематизировать противодействие колл-центрам, сконцентрировать соответствующие уголовные дела в рамках специализированного направления и обеспечить единую координацию этой работы в регионах.

В Генеральной прокуратуре считают, что эти обстоятельства следует оценивать в полном контексте, с учетом фактических управленческих и процессуальных решений.

Об единых стандартах следствия

В Офисе генерального прокурора подчеркнули, что поддерживают расследование возможных преступлений среди сотрудников прокуратуры, однако настаивают на одинаковых стандартах законности для всех правоохранительных органов.

«Позиция Офиса Генерального прокурора последовательна: любые факты возможной противоправной деятельности сотрудников прокуратуры должны расследоваться без исключений. В то же время все следственные действия, независимо от органа, который их проводит, должны осуществляться исключительно в рамках закона и полномочий, предоставленных судом. Это единый стандарт для всех правоохранительных органов», — подытожили в ведомстве.

Спецоперация НАБУ и САП — что известно

Напомним, ранее НАБУ и САП сообщили о разоблачении пяти человек, которых следствие считает участниками преступной организации. По версии правоохранителей, её возглавлял один из руководителей структурного подразделения Офиса генерального прокурора.

Следствие полагает, что деятельность группировки была связана с получением неправомерной выгоды от мошеннических колл-центров.

НАБУ и САП также обнародовали видео, в котором рассказали о деталях расследования и привели записи разговоров фигурантов.

По словам детектива НАБУ Галины Костюк, среди участников группы фигурируют «Канцлер» — ее руководитель, «Муза» — близкий к нему человек, «Камрад» — его водитель, а также «Флеш» — помощник.

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