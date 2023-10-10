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Обыски у мэра Мукачево: в СБУ рассказали подробности дела – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Обыски у мэра Мукачево: в СБУ рассказали подробности дела – фото

Обыски СБУ у мэра Мукачево Андрея Балоги / Фото: Служба безопасности Украины

СБУ и НАБУ проводят серию обысков у руководства города Мукачево.

Служба безопасности совместно с НАБУ 10 октября проводят серию обысков по делу о масштабной коррупционной схеме в Мукачевском городском совете на Закарпатье, в частности, у мэра города Андрея Балоги. Правоохранители исследуют все обстоятельства передачи в частную собственность части центрального спорткомплекса города – стадиона "Авангард".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"По предварительным оценкам, такая сделка могла нанести государству ущерб почти в 100 млн грн. Сейчас в рамках ранее открытого уголовного производства продолжаются следственные действия, в том числе в админзданиях Мукачевского горсовета", — говорится в сообщении.

Обыски СБУ у чиновников Мукачевского горсовета / ©
Обыски СБУ у чиновников Мукачевского горсовета
Обыски СБУ у чиновников Мукачевского горсовета / ©
Обыски СБУ у чиновников Мукачевского горсовета
Обыски СБУ у чиновников Мукачевского горсовета / ©
Обыски СБУ у чиновников Мукачевского горсовета
Обыски СБУ у чиновников Мукачевского горсовета / ©
Обыски СБУ у чиновников Мукачевского горсовета
Обыски СБУ у чиновников Мукачевского горсовета / ©
Обыски СБУ у чиновников Мукачевского горсовета
Обыски СБУ у чиновников Мукачевского горсовета / ©
Обыски СБУ у чиновников Мукачевского горсовета

Напомним, СБУ задержала в Запорожье двух агенток РФ, которые "охотились" на ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
726
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